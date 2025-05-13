Fortune: Meta планує почати використовувати стейблкоїни вже цього року

Meta розглядає використання стейблкоїнів на блокчейні Ethereum, та хоче почати їх застосування вже 2025 року. Техногігант розраховує залучити до 3,5 мільярдів користувачів зі своєї глобальної екосистеми, яка включає Facebook, WhattsApp, Instagram, Threads. Стейблкоїни планують використовували для виплати нагород творцям контенту.

У січні Meta повторно найняла Джинджер Бейкер на посаду віцепрезидент з продуктів, яка, очевидно, керуватиме цим напрямком. Більшу частину своєї кар’єри вона провела у сфері платежів, працювала в Plaid на посаді головного мережевого директора, а зараз є членкинею правління Stellar Development Foundation. Також була у командах Ripple, Square та Visa.

І тут виникає багато сумнівів. Вже було декілька проєктів, які Meta (тоді ще Facebook) загубила. Серед них — криптопроєкт з запуску стейблкоїна Libra (перейменований пізніше на Diem).

Для трейдерів та холдерів Ethereum це може стати черговою класною новиною після оновлення Pectra, яке забустило ціну. Запуск нового стейблкоїна посилить активність в мережі, і збільшити попит на ETH, зміцнить позиції Ethereum як провідної платформи для смартконтрактів. А також підсилить пов’язані з цим блокчейном DeFi-токени.

Джерело: Fortune