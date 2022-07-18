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Фотогалерея дня: Електричні концепти Hyundai RN22e та N Vision 74

Фотогалерея дня: Електричні концепти Hyundai RN22e та N Vision 74

Корейський автовиробник Hyundai Motor показав публіці пару електричних концептів RN22e та N Vision 74, які в компанії називають “лабораторіями на колесах”.

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Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)

Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)

Модель Hyundai RN22e заснована на фірмовій платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP) та використовує дизайн нещодавно представленої серійної моделі IONIQ 6.

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Фотогалерея дня: Електричні концепти Hyundai RN22e та N Vision 74

Концепт Hyundai N Vision 74 отримав двигун на основі водневих паливних елементів, а як натхнення дизайнери використовували відразу дві моделі – віртуальну Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo і ретро-концепт 1974 Hyundai Pony Coupe.

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Фотогалерея дня: Електричні концепти Hyundai RN22e та N Vision 74

На жаль, ці концепти навряд чи підуть у серію, хоча у 2023 році корейці все ж таки пообіцяли випустити “заряджений” серійний електромобіль Hyundai IONIQ 5 N.

Джерело: Hyundai


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