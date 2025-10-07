Новини WTF 07.10.2025 comment views icon

Функція Find My iPhone вивела поліцію на 40 000 вкрадених смартфонів

Маргарита Юзяк

Функція “Знайти мій iPhone” допомогла британській поліції вийти на слід міжнародного угруповання, яке переправляло до Китаю десятки тисяч викрадених телефонів.

Всього одного пристрою виявилося достатньо, щоб операція стала масштабною і завершилася арештом 18 підозрюваних. Власник викраденого смартфона відстежив свій пристрій до складу біля лондонського аеропорту Гітроу. Він передав інформацію поліції, яка несподівано побачила “скарб” — iPhone знайшли в коробці разом із ще 894 телефонами.

Це стало відправною точкою для подальшого розслідування — правоохоронці перехопили інші партії вантажів за тією ж адресою. А паралельно зібрали ДНК на посилках і встановили особи щонайменше двох підозрюваних. Надалі правоохоронці провели обшуки за 28 адресами, де було знайдено понад 2000 пристроїв.

Загальні результати ще масштабніші: за останній рік вдалося ліквідувати групу, яка могла бути причетна до контрабанди близько 40 000 телефонів. За даними слідства, саме з Лондона вивозиться більшість викрадених у Великій Британії мобільних пристроїв.

Старші офіцери кажуть, що угруповання цілеспрямовано полювало на продукцію Apple через її високу вартість на азійських ринках. Вуличним злодіям платили до £300 за кожен викрадений iPhone, тоді як у Китаї такі пристрої продавалися за ціною до £4000. Їхня привабливість пояснюється не лише брендом, а й тим, що такі смартфони можуть обходити інтернет-цензуру.

“Ми чуємо, що деякі злочинці припиняють торгувати наркотиками та переходять до телефонного бізнесу, оскільки це більш прибутково”, — заявила міністр поліції Сара Джонс.

Зазвичай телефони викрадають просто на вулицях, коли користувачі тримають їх розблокованими в руках. Крадіям не завадило те, що Apple протягом останніх років впровадила низку захисних механізмів, щоб обходити перепрошвику. Утім злочинці знайшли спосіб як не перетворити смартфони на “цеглини” та залишити прив’язаними до іноземних Apple ID.

