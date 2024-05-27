Схожість не випадкова — у фільмі «Фуріоза» поєднали риси Ані Тейлор-Джой з Алілою Браун за допомогою ШІ

Якщо ви вже подивилися приквел «Шаленого Макса», то певно помітили, наскільки молода «Фуріоза» схожа на Аню Тейлор-Джой, яка грає персонажку у більш зрілі роки.

Можна подумати, що ця схожість зумовлена майстерним кастингом чи випадковістю, але насправді — вся справа у ШІ, який вирішив залучити Джордж Міллер для більшої схожості двох вікових версій персонажа (що цікаво, раніше режисер заявляв, що технологія виглядає сумнівно у кадрі й, мовляв, саме через це він відмовився від омолодження Шарліз Терон для ролі на користь Тейлор-Джой).

«У Джорджа Міллера ця ідея виникла дуже рано», — пояснила Тейлор-Джой в інтерв’ю «Шоу Келлі Кларксон». «Аудиторія вже звикла до Фуріози [Шарліз Терон у «Дорозі гніву»], тож він хотів, щоб перехід від двох нових акторок був плавним. Вони змішали наші обличчя».

Тейлор-Джой сказала, що відсоток її рис в Алілі Браун стартував із 35% на початку фільму і завершився на 80%, коли зрештою Аня забрала на себе усю роль.

Деталей щодо використання інструменту не розголошували, однак відомо, що основними постачальниками візуальних ефектів для фільму були DNEG і Framestore, а стартап Metaphysic AI, який розробляє інструменти штучного інтелекту для таких цілей, як омолодження акторів, згадувався у титрах, зазначає Variety.

Раніше провідний фахівець з контенту Metaphysic AI Ед Ульбріх повідомив, що компанія взяла участь у створенні трьох фільмів, які вийдуть цього року, однак не уточнив назв. Сам Ульбріх раніше працював в Digital Domain, яка доклала рук до створення оскароносного фільму «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» 2008 року, в якому також використовували технології старіння/омолодження.

«Фуріоза» (п’ятий фільм у франшизі про Макса Рокатанського) дебютував в прокаті зі скромними $59 млн. Попри те, що загальна сума виглядає доволі пристойною — стрічка не виправдала прогнози експертів, які очікували, що вона покаже найкращий старт серед касових дебютів цього року. Зазначимо, що виробництво приквелу обійшлося у $168 млн без урахування маркетингових витрат.