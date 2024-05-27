«Фуріоза» дебютувала в прокаті зі скромними $59 млн, не виправдавши прогнозів про «найкращий старт»

Приквел «Шаленого Макса», стрічка «Фуріоза», заробила $59 млн у дебютний вікенд на 76 ринках: $33,6 млн припали на закордонні кінотеатри, тоді як вдома у Північній Америці стрічка відкрилась з $25,6 млн.

Попри те, що загальна сума виглядає доволі пристойною — «Фуріоза» не виправдала прогнози експертів (згідно з Deadline), які очікували, що стрічка покаже найкращий старт серед касових дебютів цього року, зважаючи на глядацьку любов до архітектора франшизи Джорджа Міллера та кількахвилинні овації під час прем’єри у Каннах. Виробництво приквелу обійшлося у $168 млн без урахування маркетингових витрат.

Зазначимо, що «Шалений Макс: Дорога гніву» 2015 року з Томом Гарді та Шарліз Терон в головних ролях, попри те, що став одним з хітових бойовиків, так само не відзначився касою. Стрічка дебютувала скромніше за приквел — із $45 млн та заробила загалом $380 млн по всьому світу. Цікаво, що «Дорога гніву» не потрапила навіть до 20 найкасовіших фільмів 2015 року, згідно з даними Variety.

«Фуріоза: Шалений Макс. Сага» — це п’ятий фільм у франшизі про Макса Рокатанського, який розкриває передісторію героїні Терон, однак у головній ролі виступає вже Аня Тейлор-Джой — Джордж Міллер перед прем’єрою зазначав, що початково хотів омолодити Шарліз за допомогою технологій, однак ті виглядали надто непереконливо.

Окрім Тейлор-Джой, яка отримала всього 30 рядків у фільмі, до акторського складу «Фуріози» приєднався Кріс Гемсворт у ролі дещо «дегенеративного» антагоніста Дементуса, що сподобалося не всім критикам та глядачам. Втім, оцінки стрічка отримала непогані — на Rotten Tomatoes «Фуріоза» має 89% від критиків на основі 275 рецензій та 90% від глядачів. Наша рецензія нижче за посиланням: