Новини Пристрої 19.06.2023 о 15:33

Galaxy Fold5, Flip5, Watch6 та Watch6 Classic — фінальні рендери майбутніх новинок Samsung

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Вадим Карпусь

Автор новин

Наприкінці липня очікується презентація кількох нових мобільних пристроїв Samsung. Корейський гігант має намір вивести на ринок складані смартфони Galaxy Fold5 і Galaxy Flip5, а також нові моделі розумних годинників Galaxy Watch6 і Watch6 Classic. Всі ці пристрої вже засвітилися у витоку офіційних рекламних матеріалів та рендерів, що дозволяє ознайомитися з фінальним дизайном новинок.

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Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic засветились в утечке рекламных материалов и рендеров

Судячи з зображень, складаний смартфон Galaxy Fold5 багато в чому нагадує модель Fold4, включаючи кількість камер та їх розташування. У той самий час в полі зору знаходиться довгоочікуваний шарнір без видимої шпарини. Ще виробник звертає увагу на наявність стилусу.

Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic засветились в утечке рекламных материалов и рендеров

На рекламному зображенні Galaxy Fold5 можна побачити досить великий зовнішній дисплей із нерівною верхньою гранню. За чутками, він має діагональ 3,4 дюйма, роздільну здатність 720×748 пікселів і може виводити оптимізовані застосунки Google, включаючи Maps, Messages та YouTube. Основний 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою 120 Гц розташований усередині. Пристрій включає процесор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ ОЗП та сховище місткістю 128 або 256 ГБ.

111Galaxy Fold5, Flip5, Watch6 та Watch6 Classic — фінальні рендери майбутніх новинок Samsung1

Розумний годинник Samsung Galaxy Watch6 буде доступний у сріблястому, чорному та бежевому кольорах у двох розмірах — 40 мм і 44 мм. Для Samsung Galaxy Watch6 Classic передбачені 43 мм і 47 мм версії та два колірні варіанти — чорний і сріблястий.

11Galaxy Fold5, Flip5, Watch6 та Watch6 Classic — фінальні рендери майбутніх новинок Samsung11

 

Обидві версії отримали опціональну підтримку зв’язку LTE та захист від води 5 ATM. Розумні годинники Samsung Galaxy Watch6 і Watch6 Classic створені на основі процесора Exynos W930. Модель Classic буде оснащена фізичним обертовим безелем. Нові зображення також показують модель Classic зі шкіряними ремінцями й звичайною застібкою, в той час, як зображення, що просочилися раніше, демонстрували її з силіконовим ремінцем і магнітною застібкою.

Нагадаємо, презентацію нових мобільних пристроїв Samsung Galaxy Unpacked заплановано на 26 липня.

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Джерело: gsmarena 1, 2, 3


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