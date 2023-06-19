Galaxy Fold5, Flip5, Watch6 та Watch6 Classic — фінальні рендери майбутніх новинок Samsung

Наприкінці липня очікується презентація кількох нових мобільних пристроїв Samsung. Корейський гігант має намір вивести на ринок складані смартфони Galaxy Fold5 і Galaxy Flip5, а також нові моделі розумних годинників Galaxy Watch6 і Watch6 Classic. Всі ці пристрої вже засвітилися у витоку офіційних рекламних матеріалів та рендерів, що дозволяє ознайомитися з фінальним дизайном новинок.

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Судячи з зображень, складаний смартфон Galaxy Fold5 багато в чому нагадує модель Fold4, включаючи кількість камер та їх розташування. У той самий час в полі зору знаходиться довгоочікуваний шарнір без видимої шпарини. Ще виробник звертає увагу на наявність стилусу.

На рекламному зображенні Galaxy Fold5 можна побачити досить великий зовнішній дисплей із нерівною верхньою гранню. За чутками, він має діагональ 3,4 дюйма, роздільну здатність 720×748 пікселів і може виводити оптимізовані застосунки Google, включаючи Maps, Messages та YouTube. Основний 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою 120 Гц розташований усередині. Пристрій включає процесор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ ОЗП та сховище місткістю 128 або 256 ГБ.

Розумний годинник Samsung Galaxy Watch6 буде доступний у сріблястому, чорному та бежевому кольорах у двох розмірах — 40 мм і 44 мм. Для Samsung Galaxy Watch6 Classic передбачені 43 мм і 47 мм версії та два колірні варіанти — чорний і сріблястий.

Обидві версії отримали опціональну підтримку зв’язку LTE та захист від води 5 ATM. Розумні годинники Samsung Galaxy Watch6 і Watch6 Classic створені на основі процесора Exynos W930. Модель Classic буде оснащена фізичним обертовим безелем. Нові зображення також показують модель Classic зі шкіряними ремінцями й звичайною застібкою, в той час, як зображення, що просочилися раніше, демонстрували її з силіконовим ремінцем і магнітною застібкою.

Нагадаємо, презентацію нових мобільних пристроїв Samsung Galaxy Unpacked заплановано на 26 липня.

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Джерело: gsmarena 1, 2, 3