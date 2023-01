Витік специфікацій Samsung Galaxy S23 підтверджує Snapdragon 8 Gen 2, більш ємні батареї та 200-Мп камеру в S23 Ultra

Технічні характеристики всіх трьох пристроїв майбутньої флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S23, що просочилися в інтернет, дають більш-менш повну картину того, що слід очікувати на презентації 1 лютого.

WinFuture опублікував повний перелік технічних характеристик Galaxy S23 і S23 Plus, які підтверджують інформацію, надану в Twitter акаунтом @BillbilKun, який також володіє офіційними специфікаціями топового Galaxy S23 Ultra від Samsung.

PREMIERE

Official technical sheet for Samsung Galaxy S23 and S23+ (dedicated to France)

We can see some slight differences with what we know from previous rumors (as the wireless charging max power)https://t.co/mlZlPZxw2L

— billbil-kun (@BillbilKun) January 17, 2023