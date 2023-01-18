Витік специфікацій Samsung Galaxy S23 підтверджує Snapdragon 8 Gen 2, більш ємні батареї та 200-Мп камеру в S23 Ultra

Технічні характеристики всіх трьох пристроїв майбутньої флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S23, що просочилися в інтернет, дають більш-менш повну картину того, що слід очікувати на презентації 1 лютого.

WinFuture опублікував повний перелік технічних характеристик Galaxy S23 і S23 Plus, які підтверджують інформацію, надану в Twitter акаунтом @BillbilKun, який також володіє офіційними специфікаціями топового Galaxy S23 Ultra від Samsung.

PREMIERE Official technical sheet for Samsung Galaxy S23 and S23+ (dedicated to France) We can see some slight differences with what we know from previous rumors (as the wireless charging max power)https://t.co/mlZlPZxw2L — billbil-kun (@BillbilKun) January 17, 2023

Камери

Підтверджується те, що Galaxy S23 Ultra матиме 200-мегапіксельний сенсор, а також три додаткові задні камери: 12-мегапіксельну ультрашироку, 10-мегапіксельний телефотооб’єктив з 3-кратним оптичним зумом та ще один 10-мегапіксельний телефотооб’єктив з 10-кратним оптичним зумом.

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Galaxy S23 та Galaxy S23 Plus матимуть три камери: 50-мегапіксельну основну, 12-мегапіксельну ультрашироку та один 10-мегапіксельний телефотооб’єктив з 3-кратним оптичним зумом.

Дисплеї

Galaxy S23 Ultra, очевидно, є найбільшим із трьох телефонів із 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 120 Гц. Galaxy S23 і S23 Plus мають 6,1 і 6,6-дюймові OLED-дисплеї, обидва з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц.

Ймовірно, всі три телефони матимуть виїмку із 12-мегапіксельною селфі-камерою та рейтинг захисту від пилу та води IP68.

Процесор

Усі три телефони, схоже, будуть оснащені останнім флагманським процесором Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2. Принаймні на ринках Франції та Німеччини, звідки, походять ці технічні характеристики.

Samsung майже напевно використовуватиме той самий процесор у США на основі попередніх моделей, але раніше виробник використовував власні процесори Exynos на деяких міжнародних ринках.

Пам’ять

Galaxy S23 Ultra отримає 8/12 ГБ оперативної пам’яті, а також 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті. S23 та S23 Plus матимуть лише 8 ГБ оперативної пам’яті та від 128 ГБ до 512 ГБ вбудованої.

Акумулятори

Для Galaxy S23 передбачена батарея ємністю 3900 мАг, для S23 Plus — 4700 мАг і 5000 мАг для Ultra. Plus та Ultra підтримуватимуть швидку зарядку до 45 Вт проти 25 Вт на базовому S23.

У поєднанні із витоками зображень усіх трьох телефонів, ми отримали непогане уявлення щодо важливих апаратних деталей лінійки Galaxy S23 від Samsung. Але, судячи з минулих релізів, 1 лютого, коли Samsung анонсує телефони та новий Galaxy Book, схоже, можна очікувати ще на кілька програмних сюрпризів.

Джерело: The Verge