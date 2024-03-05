«Ґарфілд у кіно» — новий трейлер мультфільму про саркастичного рудого кота (бонусом Снуп Кет з голосом Снуп Доґґа)

В українських кінотеатрах мультфільм стартує 1 травня 2024 року.

«Ґарфілд у кіно» розкриває історію походження популярного рудого кота, що ненавидить понеділки та обожнює лазанью, і першу зустріч з його опікуном Джоном, а згодом — несподівану подорож за межами дому із давно загубленим батьком, вуличним котом Віктором.

Зрежисував «Ґарфілда» Марк Діндал («Курча Ципа», «Пригоди імператора»), а сценарій писав Девід Рейнольдс («У пошуках Немо»).

В оригіналі Ґарфілда озвучує Кріс Пратт, а його батька — Семюель Л. Джексон. Ніколас Голт («Джек — вбивця велетнів») озвучить Джона, а неназваних персонажів наділять своїми голосами Ганна Ваддінгем («‎Гра престолів») та Бретт Ґолдштейн («Тед Лассо»). Несподівано у новому трейлері з’являється й голос Снуп Доґґа у виконанні Снуп Кота.

На українську мультфільм дублювали Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман та Антон Мурафа.

Новий «Ґарфілд» — не перший з франшизи, що вийшов на великий екран. Білл Мюррей зіграв головну роль у «Гарфілді» 2004 року та його продовженні 2006 року «Ґарфілд: Історія двох котів».

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Прем’єра в Україні — 1 травня 2024 року.

Трейлер (український дубляж)

Трейлер (оригінал)

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