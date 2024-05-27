Готова до NVIDIA RTX 5090: відеокарти вагою до 58 кг витримає нова материнська плата Gigabyte

Розмір систем охолодження сучасних відеокарт іноді вражають, як ї їхня вага. У Gigabyte підготувалася до найважчих NVIDIA RTX 5090 і пропонують роз’єм та кріплення PCIe 5.0, які витримають до 58 кг. Не хотілося б думати, що це натяк на розмір майбутніх відеокарт.

Наразі Gigabyte пропонує лише три материнські плати B650E (Extreme), які повністю підтримують твердотілі накопичувачі та відеокарти PCIe 5.0. Незабаром компанія продемонструє нову сучасну материнську плату під AM5 з цим чипсетом.

Ймовірно наступні материнські плати AMD AM5 матимуть іншу схему іменування, ніж очікувалося. Замість X770/B750 будуть X870 і X850. Неофіційно відомо, що отримана на тестування материнська плата B650E AORUS PRO повинна мати характеристики та функції, очікувані від плати X870. Це може бути способом Gigabyte продемонструвати нові функції без порушення ембарго AMD.

Повна назва плати — B650E AORUS PRO X USB4. Вона має WiFi 7 і деякі інноваційні функції, такі як Sensor Panel Link, роз’єм, який дозволяє користувачам підключати спеціальні панелі для відображення системної інформації в реальному часі без відеокарти. Хоча Gigabyte на цей час не продає ці панелі, існує посібник від компанії, який показує, як їх під’єднати. Цей роз’єм уже доступний на материнських платах Z790 AORUS PRO X.

У наявності дизайн слота PCIe UD Slot X, який може витримати велику вагу. Слот PCIe 5×16 отримав Ultra Durable PCIe Armor — спеціальну задню панель, яка витримує навантаження до 58 кг. Плата буде представлена ​​на Computex 2024 та демонструватиме можливості серії X870.

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Джерела: BenchLife, VideoCardz

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