Головний претендент на "Оскар": вийшов трейлер трагікомедії "Джей Келлі" з Джорджем Клуні та Адамом Сендлером

Netflix випустив трейлер трагікомедії “Джей Келлі” — нового фільму Ноя Баумбака, який швидко набирає статус одного з головних претендентів на “Оскар” цього сезону.

Фільм найближчими тижнями з’явиться на кінофестивалях у Венеції, Теллуриді та Нью-Йорку. У стрічці головні ролі за собою закріпили Джорджем Клуні та Адамом Сендлером (який здається захопив Голлівуд). Але крім них до стрічки долучилося чимало відомих акторів — про них згадаємо трохи нижче.

Клуні грає Джея Келлі — відомого актора у свої шістдесяті, який приїжджає до Європи, щоб отримати нагороду за життєві досягнення. Але урочиста подія несподівано перетворюється на особисту подорож. Його супроводжує Рон, давній менеджер і друг, роль якого виконує Адам Сендлер. Разом вони проїжджають Європу, переосмислюючи минуле, власні вибори й те, що залишать після себе.

У трейлері звучить репліка акторки, що запитує головного героя: “Що ви скажете людям, які кажуть, що ви граєте лише себе?”. Келлі відповідає: “Ви знаєте, як важко бути собою? Спробуйте самі”. Це коротко передає тон фільму — іронічний, але особистий. Ще одна ключова цитата: “Ви біжите до чогось чи від чогось?” — “Так”.

Це вже четверта робота Баумбака для Netflix після “Історій сім’ї Мейровіц”, “Шлюбної історії” та “Білого шуму”. Сценарій до “Джея Келлі він написав разом із акторкою Емілі Мортімер — вона теж з’явиться у фільмі. Разом з тим музику написав Ніколас Бріттел — автор саундтреку до “Спадкоємців”.

У касті також: Ґрета Ґервіґ, Лора Дерн, Райлі Кіо, Біллі Крудап, Патрік Вілсон, Ів Г’юсон, Стейсі Кіч, Джим Бродбент, Альба Рорвахер та інші. Оператор — Лінус Сандґрен, лауреат “Оскара” за “Ла-Ла Ленд”.

Світова премʼєра “Джея Келлі” відбудеться на Венеційському кінофестивалі. У кіно стрічка вийде 14 листопада в обмеженому прокаті, а 5 грудня зʼявиться на Netflix. Реліз чітко орієнтований на участь у нагородному сезоні, зокрема в боротьбі за “Оскар”.

Баумбак у коментарі Vanity Fair сказав, що робота над “Джеєм Келлі” повернула йому віру в кіно після невдачі з “Білим шумом” ($150 млн бюджету і провальні оцінки). На творчий зсув також вплинула його співпраця з партнеркою Ґретою Ґервіґ під час створення “Барбі”.

Джерело: World of Reel