Без «‎Барбі» та «‎Оппенгеймера» — 10 найкращих фільмів 2023 року за версією кіносайту IndieWire

У десятці топів також відсутній «‎Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе, але є «‎Астероїд-Сіті» Веса Андерсона та «‎Хлопчик і Чапля» Хаяо Міядзакі.

Сайт кіноіндустрії та кінооглядів IndieWire опублікував власний топ фільмів 2023 року, і цікаво, що у першій десятці відсутні цьогорічні лідери прокату «‎Барбі» Ґрети Ґервіґ та «Оппенгеймер» Крістофера Нолана.

ТОП 10 найкращих фільмів 2023 року за версією IndieWire

У розширеному списку із ТОП 25 фільмів 2023 року від IndieWire нові роботи Ґервіґ, Нолана і Скорсезе таки відзначились — поряд із такими стрічками, як «Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Усі страхи Бо», «Ти тут, Боже? Це я, Марґарет», «Химерою» та іншими.