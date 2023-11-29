Без «‎Барбі» та «‎Оппенгеймера» — 10 найкращих фільмів 2023 року за версією кіносайту IndieWire

У десятці топів також відсутній «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе, але є «Астероїд-Сіті» Веса Андерсона та «Хлопчик і Чапля» Хаяо Міядзакі.
Сайт кіноіндустрії та кінооглядів IndieWire опублікував власний топ фільмів 2023 року, і цікаво, що у першій десятці відсутні цьогорічні лідери прокату «Барбі» Ґрети Ґервіґ та «Оппенгеймер» Крістофера Нолана.
ТОП 10 найкращих фільмів 2023 року за версією IndieWire
- «Минулі життя» / Past Lives (реж. Селін Сонг)
- «Смак кохання» / The Taste of Things (реж. Чан Ань Хунг)
- «Астероїд-Сіті» / Asteroid City (реж. Вес Андерсон)
- «Хлопчик і чапля» / The Boy and the Heron (реж. Хаяо Міядзакі)
- «Травень Грудень» / May December (реж. Тодд Гейнс)
- «Бідолахи» / Poor Things (реж. Йоргос Лантімос)
- «Пасажі» / Passages (реж. Айра Сакс)
- «Анатомія падіння» / Anatomy of a Fall (реж. Жюстін Тріє)
- «Ми всім чужі» / All of Us Strangers (реж. Ендрю Хей)
- «Зона інтересів» / The Zone of Interest (реж. Джонатан Глейзер)
У розширеному списку із ТОП 25 фільмів 2023 року від IndieWire нові роботи Ґервіґ, Нолана і Скорсезе таки відзначились — поряд із такими стрічками, як «Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Усі страхи Бо», «Ти тут, Боже? Це я, Марґарет», «Химерою» та іншими.