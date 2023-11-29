Новини Кіно 29.11.2023 о 15:26 comment views icon

Без «‎Барбі» та «‎Оппенгеймера» — 10 найкращих фільмів 2023 року за версією кіносайту IndieWire

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Партнер розділу?

У десятці топів також відсутній «‎Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе, але є «‎Астероїд-Сіті» Веса Андерсона та «‎Хлопчик і Чапля» Хаяо Міядзакі.

Сайт кіноіндустрії та кінооглядів IndieWire опублікував власний топ фільмів 2023 року, і цікаво, що у першій десятці відсутні цьогорічні лідери прокату «‎Барбі» Ґрети Ґервіґ та «Оппенгеймер» Крістофера Нолана.

ТОП 10 найкращих фільмів 2023 року за версією IndieWire

У розширеному списку із ТОП 25 фільмів 2023 року від IndieWire нові роботи Ґервіґ, Нолана і Скорсезе таки відзначились — поряд із такими стрічками, як «Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Усі страхи Бо», «Ти тут, Боже? Це я, Марґарет», «Химерою» та іншими. 

Партнер розділу?
Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Дописи
Професійне вигорання в IT. Як працювати так, щоб не зійти з розуму?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

winesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати