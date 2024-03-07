Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

2023-й відзначився у світі кіно як рік Барбенгеймера — «Барбі» та «Оппенгеймер» вийшли в кінотеатрах одночасно, і попри те, що стрічка Warner Bros. лідирувала в касових зборах з $1,4 млрд, робота Universal отримала перевагу серед номінацій на «Оскар». Водночас топову позицію у рейтингу найбільш високооплачуваних акторів року від Forbes несподівано посів Адам Сендлер, який до жодної зі стрічок не мав стосунку — однак відзначився доволі вигідними контрактами з Netflix.

Ще у 2014 році Сендлер підписав угоду зі стримінгом на $250 млн і чотири стрічки, а згодом знявся у загалом у восьми фільмах Netflix і ще кілька спродюсував через свою компанію Happy Madison (чимало його старіших комедій також ліцензовані для каталогу платформи). Загалом, передплатники Netflix витратили понад 500 мільйонів годин на перегляд фільмів Сендлера.

«Такого поняття, як «забагато Сендлера» не існує», — говорив у 2020 році один із генеральних директорів Netflix Тед Сарандос.

Netflix нагородив плідного коміка не лише одним із найприбутковіших контрактів у індустрії розваг, але й величезною творчою свободою. Три фільми Сендлера, що вийшли у 2023 році, включали «Загадкове вбивство 2» з Дженніфер Еністон (яка посідає 6-те місце в рейтингу), «Тебе не запрошено на мою бат-міцву» з його дружиною та дочками в головних ролях та анімаційний фільм «Лео».

Враховуючи 44 комедійні виступи Сендлера у США він заробив $73 млн торік.

Загалом уся десятка найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду разом заробила $449 млн у 2023 році. Нижче пропонуємо переглянути повний перелік:

1. Адам Сендлер — $73 млн

За перші три місяці після виходу фільм «Загадкове вбивство 2» отримав 173 мільйони годин переглядів у всьому світі та потрапив у топ-10 Netflix у 90 різних країнах. Загалом актор мав досить напружений рік і здійснив у 2023 році понад 40 комедійних стендап-турів.

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2. Марґо Роббі — $59 млн

Культурний феномен, спричинений Барбі, набрав обертів торік у липні й майже не спинявся, довівши касові збори до рекордних для 2023 року $1,45 млрд та заробивши незліченні мільйони за ліцензіями та партнерствами. Як продюсер і акторка Роббі отримала приблизно 12,5% усіх прибутків, які Forbes оцінює у понад $60 мільйонів.

3. Том Круз — $45 млн

61-річна зірка бойовиків не тільки кидає виклик загальноприйнятій думці, коли справа доходить до його епатажної каскадерської роботи, але й змінює норми щодо того, як актор отримує гроші. Круз є однією з останніх кінозірок, якщо не останньою, яка отримує відсоток від касових зборів та інших доходів, починаючи з дня виходу фільму, навіть до того, як студія повертає свої гроші. У 2023 році він заробив гроші на останньому фільмі серії «Місія неможлива» та продовжив отримувати прибутки від трансляцій «Топ Ґан: Меверік» 2022 року.

4. Раян Ґослінґ — $43 млн

Ролі «просто Кена» виявилось достатньо для номінації на «Оскар» і отримання однієї з найбільших зарплат у кар’єрі Ґослінґа. Як додатковий бонус, його пронизливу пісню «I’m just Ken» транслювали понад 100 мільйонів разів на Spotify (до речі, її можна буде почути вживу на церемонії вручення «Оскара»).

5. Метт Деймон — $43 млн

Чимало творців Голлівуду вболівають за успіх нової студії Artists Equity Аффлека та Деймона, враховуючи її обіцянку ділитися прибутками від фільмів з членами знімальної групи. Перший їхній проєкт «Air» був проданий Amazon ще до того, як взагалі був запущений у виробництво, приблизно за $130 мільйонів. Цікаво, що 53-річний Деймон отримав лише $4 мільйони за свою роль другого плану в «Оппенгеймері», що набагато нижче його звичайної ставки на невелику частку прибутків фільму.

6. Дженніфер Еністон — $42 млн

Заробітки від «Друзів» гарантували акторці безбідне життя до кінця життя, однак 54-річна Еністон продовжує зніматися як на телебаченні, так і в кіно. $2 млн вона заробляє за акторську роботу та продюсування кожного з епізодів «Ранкового шоу» AppleTV+. «Загадкове вбивство 2» та просування брендів Uber Eats, Pvolve Fitness, Vital Proteins, а також її власна лінія по догляду за волоссям LolaVie також зробили свій внесок.

7. Леонардо Ді Капріо — $41 млн

49-річний актор можливо й не отримав достатньої уваги від Кіноакадемії за «Вбивців квіткової повні», однак отримав пристойну зарплату за свою роль.

8. Джейсон Стейтем — $41 млн

У 2023 році Стейтем був ініціатором трьох великобюджетних франшиз — «Форсаж 10», «Меґ 2: Западина» і «Нестримні 4», а також взяв участь у шпигунській казці Гая Річчі «Операція Фортуна — Мистецтво перемоги» та «Бджолярі».

9. Бен Аффлек — $38 мільйонів

51-річний Аффлек виконує обов’язки генерального директора студії-стартапу Artists Equity та став режисером і співавтором фільму «Air», який зібрав $90 мільйонів у прокаті, перш ніж перейти на Amazon Prime Video.

10. Дензел Вашингтон — $24 млн

Третя частина франшизи «Праведник» вийшла в прокат у 2023 році, і всі три записи перевищили $190 мільйонів у прокаті з однієї причини: Дензел Вашингтон. Крім того, надійний попередній каталог дворазового лауреата «Оскара» також щороку забезпечує стабільний потік грошей.

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