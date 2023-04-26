Пошук по слову — Google додала панель, яка допоможе швидко знайти інструменти в Документах, Таблицях та Презентаціях

Нова панель у програмах Google Workspace допоможе швидко знайти необхідний інструмент, просто вписавши його назву – замість того, щоб витрачати час на перегляд різноманітних меню в Документах, Таблицях та Презентаціях.

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Google з 25 квітня почала розгортання покращеного інструменту пошуку в Google Документах, Таблицях і Презентаціях – у вигляді рядка для пошуку (позначається піктограмою лупи та міткою «Меню») у верхньому лівому куті звичайної панелі інструментів програми.

Інструмент автоматично надаватиме типові пропозиції, які різняться залежно від програми Google Workspace, якою ви користуєтеся. Наприклад «Налаштування сторінки» в Документах, «Вставити рядки/стовпці» в Таблицях і «Редагувати тему» ​​в Презентаціях.

Крім того, користувачі можуть шукати певні інструменти за назвою або описом. Наприклад, за запитом «хто останній переглядав цей документ» вам нададуть панель активності.

На панелі під результатами пошуку також відтепер буде закріплений інструмент «знайти та замінити».

Натискання на панель одразу покаже попередні запити, також поруч із ними відображатимуться комбінації клавіш для виклику відповідних інструментів, що допоможе їх з часом запам’ятати.

Раніше функції та інструменти у програмах Google Workspace можна було знайти, перейшовши у меню «Довідка» та вибравши там «Пошук». Оновлення розгортається поступово, тож знадобиться час доки опція з’явиться у програмах – хоча згідно з графіком випуску Google вона має запрацювати у Workspace та особистих облікових записах Google до 25 травня.

Джерело: The Verge