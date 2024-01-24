Новини Софт 24.01.2024 о 09:33 comment views icon

Google додасть в Chrome три нові функції генеративного штучного інтелекту з наступним оновленням

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Юрій Орос

Автор новин

Google додасть в Chrome три нові функції генеративного штучного інтелекту з наступним оновленням

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Google оголосила, що в наступному оновленні додасть нові функції генеративного штучного інтелекту до Chrome, які мають зробити браузер простішим у використанні. Серед них — органайзер вкладок, помічник для написання текстів, а також змога генерувати теми й ілюстрації в усьому браузері.

Щоб увімкнути нові функції, потрібно буде ввімкнути перемикач Experimental AI на сторінці налаштувань, який знаходиться у випадаючому меню з трьома крапками, передає Engadget.

Організатор вкладок автоматично запропонує способи класифікації всіх відкритих вкладок у вікнах Chrome і запропонує можливість створення груп. Це може бути корисно, якщо відкрито багато вкладок, що повторюються. ШІ об’єднає відкриті сторінки за темами. Наприклад, вкладки, пов’язані зі зборами, можуть бути об’єднані в групу, і ШІ запропонує назву на кшталт «Допомога ЗСУ».

Новий текстовий помічник Chrome буде запущений як експериментальний інструмент, що допомагатиме користувачам створювати текст, зокрема огляди або пости в соціальних мережах. Також інструмент може закінчити речення або запропонував варіанти продовження тексту.

Google додасть в Chrome три нові функції генеративного штучного інтелекту з наступним оновленням

Кастомізація не є чимось новим для більшості інструментів Google, як-от «Пошта» або «Документи», а тепер у Chrome можна буде персоналізувати візуальне оформлення браузера за допомогою штучного інтелекту. Можна шукати теми за описом, наприклад, «маленьке пляжне містечко» або «Той, що біжить по лезу», і переглянути варіанти тем, згенеровані ШІ, перед тим, як вибрати їх.

Google додасть в Chrome три нові функції генеративного штучного інтелекту з наступним оновленням

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