Google каже, що Chrome для Mac та Android став до 30% швидшим за останні три місяці

У нещодавньому повідомленні у блозі команда Google Chrome описала кілька способів, за допомогою яких вона робить Chrome швидше. Google стверджує, що завдяки покращенням JavaScript та оптимізації управління пам’яті браузер став на 10-30% відсотків швидше на пристроях Mac та Android за останні три місяці.

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Поліпшення продуктивності Chrome було досягнуто шляхом низки оптимізацій, внесених до базового коду. Ці оптимізації включають покращення обробки JavaScript та управління використанням пам’яті. Останні призвели до суттєвого скорочення споживання пам’яті на платформах Mac та Android. Це означає більш плавну роботу Chrome на пристроях з обмеженим об’ємом ОЗП, таких як старі смартфони або недорогі комп’ютери. Про це свідчать результати браузерного бенчмарку Apple Speedometer 2.1.

Набір змін включає покращений синтаксичний аналіз HTML, покращене стиснення покажчиків, покращене кешування та оптимізацію налаштувань пам’яті. Деякі внутрішні зміни стосуються й рушія Apple WebKit.

У випадку Chrome для Android Google заявляє про зміни, орієнтовані на пристрої високого класу з версією браузера, в якій використовуються прапори компілятора, налаштовані на швидкість, а не розмір файлу. Ці версії Chrome забезпечують до 30% більшу продуктивність у тому ж тесті на сумісних пристроях.

Вперше запущений у 2008 році Google Chrome займає найбільшу частку ринку браузерів. За даними StatCounter, Chrome лідирує серед браузерів з часткою 65,74%, за ним слідує Apple Safari з часткою 18,86%.

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Джерела: Phone Arena, Neowin