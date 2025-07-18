Google ледь не запустив власний «ChatGPT» раніше за OpenAI, — колишній розробник, CEO Microsoft AI

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На нещодавньому подкасті ChatGPT з’явився CEO Microsoft AI Мустафа Сулейман. Він заявив, що Google могла випустити власний ШІ-чат раніше за ChatGPT.

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Сулейман стверджує, що Google була повністю готова перехопити ініціативу та ажіотаж навколо ChatGPT. Для цього було потрібно лише погодитись прийняти розробку його команди – ШІ LaMDA, який створювався протягом 10 років. Та одною з головних перепон у впровадженні став людський фактор. 50% колективу були готові прийняти пропозицію без вагань, але інша половина замислилась над такими речами як безпека та негативні наслідки для усього пошукового бізнесу.

Мустафа висловив своє розчарування роботою у Google, бо усі його зусилля запустити LaMDA виявились марними.

«Ми розчарувалися в Google, бо не змогли запустити LaMDA. LaMDA був справжнім ChatGPT ще до ChatGPT. Це був перший справді розмовний LLM, який був просто неймовірним. І знаєте, всі в Google бачили як добре він працює. Ймовірно, половина людей були просто невиправними скептиками та думали, що це ніколи не буде безпечно».

Розробник також розповів, що перепони його не зупинили. Він вирішив знайти гроші на власний кластер графічних прискорювачів і у підсумку вдалося зібрати аж 1,5 млрд доларів. За ці кошти було придбано 22.000 професійних відеокарт на базі GPU NVIDIA H100 і врешті решт вдалося запустити власний ШІ — Personal Intelligence (Pi). Мустафа заявив, що він був добре адаптований під людську особистість та мав хороші задатки емоційного інтелекту для ролі дружнього співрозмовника.

Але втрачений час, у цьому випадку, зіграв ключову роль. Pi вдалося запустити у січні 2023 року, тоді як OpenAI представила ChatGPT роком раніше, у листопаді.

«На той момент, ви ж самі розумієте, що все пішло шкереберть».

Топменеджер стверджує, що якби все склалося інакше за часом, світ говорив би не про ChatGPT, а про Personal Intelligence. Раніше ми вже розповідали про нейрогенеративну модель LaMDA, яка має з’явитись у новому чатботі Bard від Google. Тобто справа Мустафи, як бачимо, живе. Але тепер вже без нього.

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Джерело: Windowscentral