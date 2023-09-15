Google під натиском критики збільшує терміни автооновлення Chromebook — з 8 до 10 років

Від 2024 року пристрої з Chrome OS зможуть отримувати автоматичні оновлення безпеки протягом 10 років після випуску.

Chromebook, випущені у 2021 році або пізніше, отримають оновлення; а власники старіших пристроїв, отримають можливість активувати їх.

«Усі платформи Chromebook тепер отримуватимуть регулярні автоматичні оновлення протягом 10 років», — йдеться в повідомленні у блозі Google.

До цього Google гарантувала 8 років автоматичного оновлення для Chromebook, але відлік починається з моменту, коли компанія сертифікує пристрій, а не в момент, коли він потрапляє в руки користувача. Через те, що школам і підприємствам потрібен час для придбання, отримання, налаштування та розгортання нових парків комп’ютерів, на практиці вони зазвичай використовують 4-5 років.

Звіт, опублікований Освітнім фондом дослідницької групи громадських інтересів США, на початку цього року викликав багато дискусій щодо впливу ChromeOS на навколишнє середовище в освітньому просторі. За його оцінками, «подвоєння терміну служби Chromebook може призвести до економії $1,8 млрд для платників податків». І хоча Google додала лише 2 додаткові роки, це, безумовно, крок у правильному напрямку, який може заощадити гроші клієнтів і зменшити електронні відходи.

Google також зазначає у своєму пресрелізі, що «навіть якщо Chromebook більше не отримує автоматичні оновлення, він усе ще має потужні вбудовані функції безпеки». Також компанія випускає оновлення своєї програми для ремонту Chromebook, яка дозволить технікам виправляти програмне забезпечення без фізичного USB-ключа. За оцінками компанії, це пришвидшить відновлення програмного забезпечення на «понад 50%».

У найближчі місяці з’являться й додаткові функції для покращення енергоефективності Chromebook, включно з адаптивним заряджанням (яке вже деякий час доступне в Canary) для збереження заряду батареї та новий режим енергозбереження.

Для порівняння: середній Mac отримує оновлення macOS протягом 7 років, а Windows протягом 10 років (але можна встановити Windows (і оновити її) на пристроях, випущених ще у 2000-х роках).

Google раніше заявляла, що дати автооновлення непросто змінити, оскільки вони «залежать від багатьох постачальників апаратного та програмного забезпечення, які працюють з Google, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки та підтримки стабільності». Утім у 2020 році термін автоматичного оновлення Chromebook вже подовжували з 5 до 8-ми років.

Джерело: The Verge, Ars Technica