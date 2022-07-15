Google випустила ОС ChromeOS Flex — друге життя старих PC та Mac

14 липня після п’яти місяців у беті відбувся офіційний реліз ChromeOS Flex — це, нагадаємо, спеціальна оптимізована версія ОС ChromeOS (до речі, тепер її назва пишеться разом без пробілу між Chrome та OS), розроблена насамперед для компаній і навчальних закладів та призначена для запуску на старих ПК з Windows і Mac.

У 2020 році Google купила розробника CloudReady CloudReady — проєкт ОС на базу Chromium OS, призначеної для реанімації морально та фізично застарілих комп'ютерів та Mac. і саме завдяки цій угоді з’явилася ChromeOS Flex. Показовим також є те, що Google запустила ChromeOS Flex менше ніж за рік після релізу Windows 11 — через надмірно суворі системні вимоги до обладнання та погану комунікацію мільйони старіших ПК залишилися без актуальної ОС. І Google зробила це після того, як Microsoft зазнала невдачі з полегшеною версією Windows із приставкою 10X, яку врешті скасували та розібрали на компоненти. З лютого ChromeOS Flex пропонувалася у ранньому доступі, а зараз вийшла стабільна збірка, призначена для широкого кола користувачів. За час тестування розробники ChromeOS Flex виправили 600 різних помилок.

Google запевняє, що ChromeOS Flex можна встановити за лічені хвилини та обіцяє, що ОС може нормально працювати на пристроях поважного віку (до 13 років). Власне, наразі вже сертифіковано майже 400 пристроїв, які можуть без проблем працювати з Flex. В офіційному списку підтримуваних пристроїв переважають ПК з Windows від Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Toshiba та інших OEM-виробників, але у нього також увійшли деякі старі Mac, включно з моделями MacBook 10-річної давності. Для встановлення ОС необхідно завантажити образ з офіційного сайту і перенести його на завантажувальну USB-флешку.

Google гарантує підтримку Flex аж до 2030 року на більшості сумісних пристроїв, і лише кілька пристроїв перестануть підтримуватися у 2022 чи 2023 роках.

«Щодня ми працюємо над сертифікацією, і навіть якщо пристрій ще не сертифіковано, ви все одно можете спробувати ChromeOS Flex» Томас Рідл, директор із продуктів, бізнесу та освіти Google

На пристроях, які офіційно не підтримуються, можуть траплятися незначні помилки, проблеми зі стабільністю чи завантаженням.

У Google окремо відзначають великий потенціал ChromeOS Flex для корпоративного використання. Нещодавно одна з найбільших готельних компаній Скандинавії Nordic Choice Hotels стала жертвою атаки хакерів з використанням програм-вимагачів — за допомогою Flex адміністрації вдалося відновити функціональність щонайменше 2000 комп’ютерів за 48 годин.

ChromeOS Flex виглядає і працює точнісінько, як звичайна Chrome OS на будь-якому Chromebook — у них спільні кодова база і цикли розробки. Проте обов’язково потрібно враховувати, що є окремі компоненти, з якими ChromeOS Flex або не може працювати, або Google не перевіряла сумісність, зокрема пристрої для зчитування відбитків пальців, оптичні приводи, ІЧ-вебкамери, пропрієтарні роз’єми, введення стилусом та можливості Thunderbolt. Також можливі проблеми з деякими функціями, навіть на сертифікованих моделях, як-от Bluetooth, сенсорні екрани, обертання екрана, функціональні клавіші, комбінації клавіш і пристрої для зчитування SD-карт.

Тож у підсумку можна сказати, що комп’ютери Chromebook, безперечно, довели світові, що існує потужна альтернатива Windows, особливо у сфері освіти, де Chromebook історично процвітали завдяки поєднанню доступної ціни та сервісів Google. Отже, Chrome OS Flex — ще одна альтернатива Windows. І доволі непогана, враховуючи дуже скромні вимоги до апаратного забезпечення.

Системні вимоги Chrome OS Flex