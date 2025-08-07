Новини Пристрої 07.08.2025 comment views icon

Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
Серія Pixel 10 на нових якісних зображеннях

Напередодні презентації Pixel 10, яка запланована на кінець серпня, у мережі з’являється дедалі більше витоків і тизерів. Цього разу маємо перші чіткі зображення моделей Pixel 10 та Pixel 10 Pro XL, а також подробиці про нові фотографічні функції, які з’являться в прошивці.

Раніше більшість фото були або розмитими, або з великими водяними знаками. Але нова порція зображень від WinFuture демонструє пристрої в усій красі. Pixel 10 Pro XL показали у двох кольорах, а також з’явився улюблений багатьма варіант Pixel 10 в кольорі Indigo. На фото не видно чогось революційного в дизайні, зате вони — найчіткіші з-поміж усіх, що зливалися раніше.

Паралельно з витоками зовнішності з’являються й перші подробиці про нові програмні функції. За інформацією Android Headlines, Pixel 10 отримає ШІ-функцію Camera Coach. Це своєрідний цифровий помічник з фотографії на базі Gemini, який підкаже, як краще зробити кадр: змінити кут зйомки, освітлення тощо.

“Просто змініть телефон”: тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків

Ще цікавіше звучить функція Conversational Photo Editing — редагування фото за допомогою текстових підказок. Наприклад, користувач зможе попросити видалити об’єкт, змінити фон або зробити інші зміни, просто описавши бажане словами. Очікується, що цей інструмент буде вбудований у застосунок Google Photos, хоча прямо це не зазначається. Щоправда, джерело витоку Android Headlines не називає своїх інформаторів, що трохи вибивається із звичної для них практики останніх місяців — і це варто взяти до уваги.

Цікаво, що функцію редагування через голос чи текст, відому як Speak-to-Tweak, раніше приписували моделі Pixel 11, але тепер схоже, що її можуть представити вже в Pixel 10. Усе це — частина глобальної інтеграції штучного інтелекту Gemini в Android і фірмові пристрої Google.

Інструмент Help Me Edit, який вже з’явився у бета-версії Google Photos 7.38, також перегукується з цією функцією. Він працює як невеличкий чат-бот — користувач обирає фото, натискає Help me edit і вводить текстовий запит, а далі Gemini редагує зображення відповідно до інструкцій.

Очікується, що всі ці можливості будуть ексклюзивними для смартфонів Pixel 10 при запуску. Для старіших моделей, можливо, їх додадуть пізніше через оновлення Feature Drop.

Google вже підтвердила, що серія Pixel 10 буде представлена 20 серпня на заході Made by Google, тож варто очікувати ще більше подробиць у найближчі тижні.

Джерело: 9to5google, androidpolice

