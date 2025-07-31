Новини Пристрої 31.07.2025 comment views icon

Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з’явилися у мережі

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з’явилися у мережі
Ціни на Google Pixel 10 і нові подробиці про iPhone 17: що готують Google і Apple

Настав новий день, і в мережу потрапив новий витік про майбутні смартфони Google Pixel 10 та Apple iPhone 17. Що стосується серії Pixel 10, до презентації ще майже місяць, а після попередніх витоків, здається, ми знаємо вже майже все про них: технічні характеристики, зображення, ймовірну дату релізу… А тепер — і ціни для США та Канади.

Ціни Google Pixel 10

Цього разу обійдеться без прямих подорожчань. Окрім моделі Pixel 10 Pro XL. Справа в тому, що Google прибрала базову версію зі 128 ГБ пам’яті, тож найдешевшим став варіант зі сховищем місткістю 256 ГБ. Його ціна не змінилася у порівнянні з Pixel 9 Pro XL, але якщо користувачеві потрібен просто мінімальний варіант без зайвих гігабайтів, він все одно витратить більше, ніж минулого року.

Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Кольори Google Pixel 10

Ціни на майбутні смартфони представлені в наступній таблиці.

Версія Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 10 Pro Fold Google Pixel 10 Pro Fold
128 ГБ $799 $999
256 ГБ $899 $1099 $1199 $1799
512 ГБ $1219 $1319 $1919
1 ТБ $1449 $1549 $2149

Також Google планує бонуси для покупців:

  • Pixel 10: 6 місяців безплатного доступу до Google AI Pro, Fitbit Premium і YouTube Premium.
  • Інші моделі: цілий рік з Google AI Pro та ті ж пільги з Fitbit і YouTube.
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Pixel 10 в кольорі Moonstone

Серія Pixel 10 отримала новий фірмовий колір Moonstone. Лише базова версія відрізнятиметься від решти.

iPhone 17 подорожчає

Apple стримувала ціни кілька років, але це зміниться з виходом серії iPhone 17. Попри мита на імпорт, які діють уже давно, компанія утримувала вартість iPhone 16. Тепер же аналітики прогнозують подорожчання майже на $50 для всіх моделей, крім звичайного iPhone 17.

  • iPhone 17 Pro — $1049
  • iPhone 17 Pro Max — $1249
  • iPhone 17 Slim (який, ймовірно, замінить iPhone 16 Plus) — $949

Apple пояснює це зростанням цін на комплектуючі та впливом тарифів. Цікаво, що iPhone Pro коштує $999 ще з 2019 року — тож підвищення цілком очікуване.

Нові кольори iPhone 17

Разом із живими фото також з’явилися зображення всіх моделей iPhone 17 в оновлених кольорах. Це лише макети, але вони часто дають доволі точне уявлення про фінальний вигляд пристроїв. Їх поширив інсайдер Сонні Діксон.

Отже, для моделей iPhone 17 і 17 Air дизайнери підготували наступні кольори: світло-блакитний, білий, сірий, рожевий (раніше — світло-фіолетовий), чорний, зелений.

Водночас iPhone 17 Pro і Pro Max матимуть наступне забарвлення: чорний, темно-синій, білий і яскравий помаранчевий.

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Також на макетах видно нове розташування логотипа Apple на моделях Pro. Чутки про це ходили вже давно.

Apple планує представити смартфони серії iPhone 17 вже на початку вересня, але точну дату ще не оголосила.

Джерело: gsmarena 1, 2, 3

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