Сервіс Google Play Games, що дозволяє запускати Android-ігри на ПК, запрацював ще в кількох країнах (України все ще немає у списку)

Компанія Google розширила доступність програми Google Play Games. Нагадаємо, на початку цього року розпочалося її бета-тестування у трьох країнах. А тепер до тестування можуть приєднатися користувачі з Кореї, Гонконгу, Тайваню, Таїланду та Австралії.

Додаток Google Play Games дозволяє запускати мобільні ігри, зазвичай обмежені пристроями Chromebook або Android, на ноутбуках та комп’ютерах з великими екранами, використовуючи для управління клавіатуру та мишу. Також користувачі можуть синхронізувати ігровий прогрес між пристроями. Фактично можна почати грати на ПК, а продовжити на мобільному пристрої, зберігши всі досягнення. Зараз в рамках бета-тесту користувачам доступно близько 50 ігор, включаючи Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground та Top War. База їхніх гравців нараховує сотні мільйонів користувачів.

Звичайно, досвідчені користувачі ПК раніше могли запускати Android-ігри через емулятори, такі як Nox або BlueStacks. Але їх запуск на комп’ютері може створювати велике навантаження на систему. Водночас запуск Android-ігор через Google Play Games не є занадто обтяжливим. Мінімальні системні вимоги за нинішніми мірками виглядають дуже демократичними (вони навіть трохи знизилися порівняно із січнем):

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

ОС: Windows 10 (v2004)

Накопичувач: SSD, 10 ГБ вільного простору

Процесор: із 4 фізичними ядрами

GPU: Intel UHD Graphics 630 або відповідний

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Обліковий запис адміністратора Windows

Активована апаратна віртуалізація

ПК сумісної конфігурації

Ближче до кінця року планується розширити бета-тест Google Play Games на інші ринки, але точні терміни та перелік країн поки що не називаються.

Джерело: The Verge