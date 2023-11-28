Новини Софт 28.11.2023 о 17:10 comment views icon

Google почне видаляти неактивні облікові записи з 1 грудня – Як цього уникнути?

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Вадим Карпусь

Автор новин

Вже через кілька днів Google розпочне видалення старих неактивних облікових записів. Відповідні зміни до правил набудуть чинності з 1 грудня.

Про ці зміни Google повідомила ще у травні. Компанія видалятиме облікові записи, які протягом кількох років не виявляли жодної активності. Слід зазначити, що Google не видалить всі неактивні облікові записи відразу ж 1 грудня. Компанія заявляє, що планує застосувати поетапний підхід «починаючи з облікових записів, які були створені і ніколи більше не використовувалися».

Власникам занедбаних акаунтів, які все ж таки хочуть зберегти контроль над ними, рекомендується авторизуватися в них і виконати будь-які дії. Крім авторизації також можна прочитати або надіслати електронну пошту, скористатися сховищем Google Drive, переглянути відео на YouTube, завантажити застосунок в Google Play Store, авторизуватися через Google в сторонні сервіси або скористатися пошуком Google. Будь-яка з цих дій має скинути таймер неактивності, що відстрочить видалення облікового запису ще на 2 роки.

Окремо потрібно зайти в Google Photos, щоб уникнути видалення даних, що зберігаються у цьому сервісі. Річ у тому, що Google «залишає за собою право видалити дані в продукті, якщо ви неактивні в цьому продукті протягом як мінімум двох років». Однак облікові записи з відео на YouTube та активними підписками не будуть видалені.

Перед видаленням облікового запису Google надсилатиме листи з повідомленнями на електронну пошту як відповідного облікового запису, так і на резервну пошту. Отже бажано налаштувати резервну активну електронну пошту у всіх своїх неактивних облікових записах, щоб уникнути їх втрати.

Google заявляє, що ці зміни пов’язані із питаннями безпеки. Старі занедбані облікові записи з великою ймовірністю можуть бути скомпрометовані.

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Джерело: The Verge

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