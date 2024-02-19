Google виділив ще $10 млн грантів для українських стартапів — до $200 тис. на кожен проєкт + підтримка

Google анонсував запуск другого етапу фінансування спеціального Фонду підтримки стартапів в Україні на суму $10 млн для виділення грантів (не потрібно повертати, якщо у визначені терміни виконати всі висунуті умови) протягом 2024 року.
Йдеться про ініціативу для підтримки стартапів в Україні Google for Startups Ukraine Support Fund — спеціальний фонд з’явився у березні 2022 року. Тоді Google виділила перші 5 млн — загалом за грантовою програмою фінансування та підтримку різного роду отримали 58 вітчизняних стартапів, відібраних у кілька раундів протягом 2022-2023 років. Серед грантоотримувачів програми Google — відомий сервіс пошуку та доставлення ліків Liki24.com, розробник біонічних протезів Esper Bionics та розробник сервісу дистанційного моніторингу серця Cardiolyse. Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали $15,8 млн подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць, попри війну та економічні виклики.
Днями Google сповістив про запуск другого етапу фінансування та збільшив обсяг фінансування вдвічі, до $10 млн. Як і на першому етапі, відібрані українські стартапи (їх мають назвати поступово протягом року) отримають до $200 тис. у бездольовому фінансуванніЦе коли кошти надаються без обов'язку повернення додаткової суми грошей понад основну суму позики або інвестиції, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та ще $300 тис. у вигляді кредитів Google Cloud.
Подача заявок розпочнеться пізніше цього року (точна дата не повідомляється) на сайті ініціативи Google for Startups Ukraine Support Fund — там же є розділ FAQ, де можна знайти відповіді на всі основні запитання щодо ініціативи.
З початку руйнівної війни в Україні Google виділив понад $45 млн грошима та $7 млн у негрошовій формі для підтримки гуманітарних зусиль в Україні та тих, хто рятується від розв’язаної росіянами війни. Серед інших нещодавніх ініціатив Google на підтримку українців та України можна пригадати допомогу у захисті від кібератак (Project Shield), боротьбі з дезінформацією, яку розповсюджує російська пропаганда, 50 тис. ноутбуків Chromebook для українських вчителів та 50 тис. ліцензій Workspace, завдяки чому держслужбовці безоплатно користуються корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
І це все, безперечно, дуже круто й українці невимовно вдячні Google за допомогу. Водночас усі ми досі чекаємо
майбутнього без русні нормальний україномовний пошук та полагоджену систему рекомендацій в YouTube, бо скільки вже можна безсоромно нав’язувати російськомовний контент з російськомовних джерел.
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