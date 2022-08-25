Фонд Google відібрав ще 16 українських стартапів, які отримають гранти (до $100 тис.) — загалом таких вже 33

Google обрала ще 16 стартапів, які приєднаються до програми Google for Startups Ukraine та отримають до $100 тис. фінансових інвестицій без власного капіталу, підтримку Google та кредити Google Cloud.

Якщо пам’ятаєте, наприкінці березня Google створила спеціальний фонд підтримки українських стартапів на $5 млн. У травні першу групу з 17 українських стартапів, які отримають фінансування за програмою — докладніше ми розповідали про них у попередньому матеріалі. Тепер до них приєднається ще 16 українських стартапів, які відповідають визначеним програмою критеріям. До другої групи, серед інших, увійшли вже добре відомий сервіс пошуку та доставлення ліків Liki24.com, розробник біонічних протезів Esper Bionics та розробник сервісу дистанційного моніторингу серця Cardiolyse.

Українські стартапи “другої хвилі”, які пройшла до Google for Startups Ukraine

AcademyOcean — Допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів.

Agrolabs — Використовує дані, щоб допомогти фермерам уникнути неврожаю, збільшити врожайність і заощадити час.

Awesomic — Підбирає завдання з дизайну для професійних дизайнерів протягом 24 годин.

Cardiolyse — Дистанційно відстежує стан серця за допомогою штучного інтелекту, щоб надавати персоналізовані звіти, виявлення та прогноз на основі даних.

Choizy — Відео-додаток для профорієнтації для студентів та людей, які бажають змінити професію.

ComeBack Mobility — Допомагає у відновленні та реабілітації користувачів милиць після травм нижніх кінцівок.

EducateMe — Універсальна платформа для віддаленого навчання та створення курсів у реальному часі за лічені хвилини.

Esper Bionics — Створює пристрої для покращення роботи людини, як-от протез руки, що самонавчається.

GIOS — Репетиторська площадка для студентів та вчителів математики.

Liki24 — Робить фармацевтичну продукцію доступнішою для покупців, аптек, виробників і страховиків.

Masthead Data — Цифровий інструмент, який допомагає виявляти та виправляти помилки даних у реальному часі.

Plai — Допомагає командам досягати кращих результатів завдяки управлінню продуктивністю.

Precoro — Розширює можливості компаній, об’єднуючи запитувачів, затверджувачів, менеджерів із закупівель і бухгалтерію в одному керованому просторі.

Promin Aerospace — Демократизація космосу шляхом створення самозагоряючих ракет для доставки корисних вантажів на орбіту швидше за інших.

Twiso — Центр співпраці, який робить записи зустрічей видимими, доступними для пошуку та доступними для всієї команди.

Zeely — Збільшує дохід для малого бізнесу завдяки простим у використанні маркетинговим інструментам.

Від початку ініціативи адміністратори фонду Google for Startups Ukraine отримали тисячі заявок, які свідчать як про високий рівень українських стартапів, так і сильний підприємницький дух спільноти.

Заявки на фінансування в межах Google for Startups Ukraine Support Fund прийматимуть до 20 вересня. Пізніше цього року стануть відомі учасники третьої та остаточної когорти реципієнтів.

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Як ми вже відзначали, Україна завжди вирізнялася з-поміж інших просунутою екосистемою стартапів. З початку 2021 року 126 українських стартапів з приблизно 2000 змогли залучити венчурне фінансування. І такі ініціативи можна лише привітати. Після перемоги країна почне стрімко відновлюватися, а стартапи та технологічні компанії стануть ключовими для відбудови української економіки, створення робочих місць та позитивного впливу на міста, які є їхніми домівками.