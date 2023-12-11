Google випустила текстовий застосунок NotebookLM зі штучним інтелектом Gemini Pro та PaLM 2

Під час заходу I/O у 2023 році компанія Google представила додаток для нотаток під назвою Project Tailwind, який використовує технологію штучного інтелекту Gemini Pro. Тепер на його основі Google запустила застосунок на основі штучного інтелекту під назвою NotebookLM для користувачів старше 18 років у Сполучених Штатах.

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Передусім застосунок використовує власні системи штучного інтелекту Google, зокрема Gemini Pro та PaLM 2, передає Tom’s Hardware. Інструменти ШІ будуть використовуватися для різних частин екосистеми Google, але застосування Gemini Pro і PaLM 2 починається саме тут.

ШІ працює, коли користувач завантажує документи або копіює вміст, дозволяючи NotebookLM проаналізувати й представити варіанти. Вони починають з того, що просто ставлять запитання віртуальному помічнику NotebookLM.

Спочатку Google не була упевнена, для кого створювати цей застосунок і хто, ймовірно, буде його активною користувацькою базою. Тому вона дала змогу своїй команді розробників отримати свіжий погляд від потенційних користувачів, щоб зрушити справу з мертвої точки. Компанія відкрила ранній доступ до NotebookLM у липні, одночасно отримуючи відгуки від студентів та викладачів під час процесу тестування. Це дозволило команді зрозуміти потреби однієї з потенційних груп користувачів. NotebookLM може автоматично генерувати резюме, готувати інформаційний бюлетень, створювати навчальні посібники та окреслювати подальші питання і пропозиції на основі завантаженого документа.

Ці функції використовують переваги нових інструментів штучного інтелекту Google. Завдяки своєму програмному забезпеченню вони повинні бути здатні розбивати технічні аспекти завантажених документів на зрозумілі для читача частини. Саме тут його можливості машинного навчання повинні бути сильними, оскільки пояснювати в термінах неспеціаліста не кожному до душі, включно зі штучним інтелектом. Багато з такого згенерованого контенту потребує корекції, що приносить більше шкоди, ніж користі, і Google повинна звести це до мінімуму. Звичайно, існують й інші функції, такі як вдосконалення структури речень і абзаців або підказка ідей, використовуючи завантажений документ як вихідний матеріал.