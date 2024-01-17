«‎Горець» з Генрі Кавіллом — наступний повнометражний фільм Чада Стагелські (тепер офіційно)

Режисер розвивав ідею римейку фільму Рассела Малкехі ще з 2016 року, і зрештою нова угода з Lionsgate поставила проєкт попереду черги.

Згідно з угодою, Стагелські розвиватиме франшизи «‎Горець» та «‎Джон Вік» — як у кіно, так і на телебаченні. Остання охоплює чотири фільми з Кіану Рівзом в головній ролі — частина, що вийшла торік стала найкасовішою з серії із заробітком у $440 млн по всьому світу.

Генрі Кавілл тим часом зіграє головну роль у перезапуску «‎Горця» — британського фантастичного фільму Рассела Малкехі 1986 році. Оригінальна стрічка розповідала про безсмертних бійців — персонажів Крістофера Ламберта, Шона Коннері та Кленсі Брауна, які мають битися «‎допоки не залишиться один» — і згодом перетворилась у медіафраншизу із ще кількома фільмами та серіалом з Едріаном Полом в головній ролі.

«Ця угода розширює чудові творчі стосунки, які ми вже маємо щодо «Джона Віка», і поширює їх на нашу франшизу «Горець», — сказали Джо Дрейк, голова Lionsgate Motion Picture Group, що покидає свою посаду, і Адам Фогельсон, голова MPG. «З самого початку Чад був творчою силою, яка визначала світ Віка; і ми з нетерпінням чекаємо на його внесок не лише у фільм, а й в інші додаткові історії».

Партнерами Стагелські по «Горцю‎» виступатимуть продюсер Ніл Х. Моріц і маєток Пітера С. Девіса, покійного продюсера оригінального фільму.

У жовтні на Peacock вийшов мінісеріал «Континенталь» зі всесвіту «‎Джона Віка», який є приквелом до фільмів, тоді як спіноф під назвою «‎Балерина» з Аною де Армас в головній ролі дебютує в червні. Також Lionsgate веде перемовини про п’ятого «‎Джона Віка».

Джерело: The Hollywood Reporter