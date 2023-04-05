«Балерина» – спіноф Джона Уіка з Аною де Армас в головній ролі – вийде у прокат 7 червня 2024 року

Lionsgate нарешті призначила дату виходу «Балерини» – довгоочікуваного додаткового фільму про Джона Уіка з Аною де Армас в головній ролі. Спіноф розвивався з моменту виходу третьої частини неонуарного бойовика Чада Стагельскі, де був представлений персонаж Руні, яку зіграла артистка балету Юніті Фелан.

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У фільмі «Джон Уік 3» колишній найманий вбивця у виконанні того ж Кіану Рівза намагається сховатися від Високого столу в резиденції руських ромів – злочинної сім’ї, яка виховувала Джона з дитинства як майбутню «машину для вбивств» (тут також з’являється і Руні, навчена балетному мистецтву, як і інші жінки-вбивці з родини). Минуле головного героя виявилось привабливим для Lionsgate, тому компанія оголосила про роботу над додатковим випуском серії під назвою «Балерина», в якому головну роль візьме на себе де Армас.

Оскільки третя та четверта частини саги про Джона Уіка розділені часовим проміжком у шість місяців, події «Балерини» мають відбуватися саме у цьому вікні, вважає Чад Стагельскі. Рівз повернеться у ролі коханого чоловіка головної героїні, Ієн Макшейн та Ленс Реддік (трагічно загинув минулого місяця) повторять свої ролі у франшизі для створення тіснішого зв’язку між фільмами про Уіка та Руні.

Проєктом керує режисер Лен Вайзман. Про сюжет «Балерини» на сьогодні мало що відомо, однак, ймовірно, там торкнуться наслідків третього фільму – коли роми потрапили у немилість Високого столу, після того, як допомогли Уіку. Спіноф також може дати старт новій франшизі з де Армас, що для шанувальників стане приємною новиною.

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Серіал у всесвіті Уіка «Континенталь» має дебютувати вже восени, а «Балерина» з де Армас вийде в кінотеатрах 7 червня 2024 року.

«Джон Уік 4» станом на понеділок зібрав $250 млн у всьому світі, а режисер Чад Стагельскі та монтажер Натан Орлофф раніше розповіли, що початкова версія фільму була ще довшою та тривала 3 години 45 хвилин.

Джерело: IGN, Collider