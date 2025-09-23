Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть нову механіку прицілювання для "нічних операцій"

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC продовжує рекламувати майбутній патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 — цього разу цікава деталь стосується приладу нічного бачення.

Як відомо, інсайдери деякий час прогнозували появу ПНБ, а нещодавно розробники офіційно підтвердили інформацію. Відповідно до планів на другу половину 2025 року стало відомо, що для Зони готується масштабний патч 1.6, який принесе і додатковий квест зі “старим знайомим”, і перероблений баланс луту.

Наразі GSC інтригує фанатів новою механікою прицілювання, яка вмикатиметься під час використання приладу нічого бачення. Вона розроблена так, щоб додати більше реалістичності в бойову систему S.T.A.L.K.E.R. 2, що показано у короткому відео нижче.

“Функція Offset Aiming дозволяє по-справжньому зануритись у напружені сутички в темряві. Використовуй темряву собі на користь”, — пишуть розробники.

Якщо казати простіше, то Offset Aiming імітує те, як зброя тримається не по центру, а трохи збоку. Наприклад, в реальному житті прилади нічого бачення часто заважають дивитися прямо через приціл, тому стрілець трохи зміщує зброю. Тож в S.T.A.L.K.E.R. 2 зброя почне змінювати положення на екрані, що впливає на точність і контроль. А для гравців додасть напруги в ближньому бою.

Окремо додамо, що чекати патч 1.6 залишилося зовсім трохи. GSC обіцяла, що оновлення вже близько, тому скоро можна буде битися за лут з іншими сталкерами. Ймовірно, патч випустять або протягом вересня, або на початку жовтня. Після нього чекаємо новини про DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2, які активно розробляють.