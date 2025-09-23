Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть нову механіку прицілювання для "нічних операцій"

GSC продовжує рекламувати майбутній патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 — цього разу цікава деталь стосується приладу нічного бачення.
Як відомо, інсайдери деякий час прогнозували появу ПНБ, а нещодавно розробники офіційно підтвердили інформацію. Відповідно до планів на другу половину 2025 року стало відомо, що для Зони готується масштабний патч 1.6, який принесе і додатковий квест зі “старим знайомим”, і перероблений баланс луту.
Наразі GSC інтригує фанатів новою механікою прицілювання, яка вмикатиметься під час використання приладу нічого бачення. Вона розроблена так, щоб додати більше реалістичності в бойову систему S.T.A.L.K.E.R. 2, що показано у короткому відео нижче.
“Функція Offset Aiming дозволяє по-справжньому зануритись у напружені сутички в темряві. Використовуй темряву собі на користь”, — пишуть розробники.
Якщо казати простіше, то Offset Aiming імітує те, як зброя тримається не по центру, а трохи збоку. Наприклад, в реальному житті прилади нічого бачення часто заважають дивитися прямо через приціл, тому стрілець трохи зміщує зброю. Тож в S.T.A.L.K.E.R. 2 зброя почне змінювати положення на екрані, що впливає на точність і контроль. А для гравців додасть напруги в ближньому бою.
Окремо додамо, що чекати патч 1.6 залишилося зовсім трохи. GSC обіцяла, що оновлення вже близько, тому скоро можна буде битися за лут з іншими сталкерами. Ймовірно, патч випустять або протягом вересня, або на початку жовтня. Після нього чекаємо новини про DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2, які активно розробляють.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: