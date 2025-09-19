Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: "Оновлення 1.6 вже близько, приготуйся битися за лут з іншими сталкерами!"

Лут в S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде просто лежати й чекати першого, хто до нього дістанеться. GSC Games опублікувала відео та короткий анонс озброєної конкуренції за здобич.

У короткому ролику сталкер порпається у нутрощах кабана. Але раптом він насторожується, кладе ніж у кишеню та дістає зброю — вочевидь, хтось наближається. Підпис зазначає:

“Кремезний хлопець, у тебе ще є такі ікла? Оновлення 1.6 вже близько, готуйтеся битися за лут з іншими сталкерами!”

Не те щоб заради ікл кабана варто було битися навіть новачкам. Але слід згадати іншу підтверджену зміну патча: кращий лут у сховках. Якщо поєднати ці дві можливості — стає цікавіше.

Chunky boy, y’all got any more of those fangs? Update 1.6 is coming, prepare to fight for the loot with other stalkers! pic.twitter.com/p1kn8ZJsSV — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) September 19, 2025

Також деяких гравців, як автора новини, дратує, що коли Скіф вбиває ворогів, одразу, як стерв’ятники, що кружляли в небі, звідкись беруться інші сталкери та починають їх лутати. Як мінімум, непоганою б була можливість заявити свої права на чесну здобич, а не просто грати роль мовчазного свідка пограбування.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Також розробники опублікували довге атмосферне відео вечора біля вогнища на тлі Дуги. Натяк на майбутнє доповнення? Підпис до відео в YouTube більш інформативний.

“Є у Зоні місце, від однієї лише величі якого перехоплює подих. Кажуть, то бар’єр між світом людей і самим серцем Зони. До Дуги доходили лише найвідчайдушніші, аби побачити її на власні очі. Більшість же залишалася назавжди — у тіні цих антен. Та навіть тут, серед небезпек і невідомості, сталкери знаходять хвилину для простого життя. Сісти біля вогнища, вдарити кілька акордів на гітарі, вдихнути запах ранкового повітря. І на мить стає тихо. Ніби сама Зона прислухається. Бо вона завжди слухає. І завжди пам’ятає тих, хто наважився ступити далі… З 18 по 29 вересня в рамках події Tokyo Game Show 2025 в Steam отримайте більше спорядження, контенту та майбутні DLC з Upgrade Pass на S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl зі знижкою — 30%”.

Отже, у вересні чекаємо прилади нічного бачення, оновлення луту та бійки за нього у патчі 1.6, а також, можливо, ще якісь новини. Схрони, мабуть, поки краще не чіпати.