Гроші «пішли» за студентами: Рада підтримала в першому читанні освітній законопроєкт №10399

20 березня народні депутати 234 голосами «за» підтримали у першому читанні законопроєкт №10399, який передбачає зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти: документ послуговується принципом «гроші йдуть за студентом» та усуває жорстке розділення на «бюджетників» і «контрактників».

Студенти отримають змогу навчатися за системою співфінансування, коли частину коштів за них сплачуватиме держава у формі державного гранту або пільгового довгострокового кредиту, а інша фінансуватиметься за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Розмір грантів визначатиметься за результатами ЗНО чи НМТ Національний мультипредметний тест — форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Покликана тимчасово у 2022—2024 роках замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО. та обраної вступником спеціальності:

Відмінні результати дозволять претендувати на гранти, які повністю покриватимуть вартість навчання за спеціальностями, що мають попит на ринку праці.

Високі та середні результати — на часткове (решту студент співфінансуватиме за кошти фізичних (юридичних) осіб або матиме можливість отримати пільговий довгостроковий кредит).

Передбачено, що державні гранти виплачуватимуть упродовж встановленого терміну навчання і можуть індексуватись за рівнем інфляції.

Таким чином розширюються можливості для вступників: отримуючи фінансову підтримку від держави, вони можуть вільно обирати університет, форму здобуття освіти та освітню програму.

Водночас державне та регіональне замовлення збережуть — частину місць відведуть для вразливих категорій вступників, згідно зі встановленими квотами. Передбачено, що правила розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти не зміняться.

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«Як результат — протягом наступних п’яти років частка вступників, які можуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти на денній формі навчання має збільшитися на 40%», — пишуть на сайті Міністерства науки та освіти.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, на початок 2022-2023 навчального року на умовах державного замовлення навчалися 418,3 тисячі студентів (39,7%), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 635,5 тис. осіб (60,3%).

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