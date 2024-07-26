GTA 6 під загрозою — профспілка оголошує страйк акторів ігор проти штучного інтелекту

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Профспілка SAG-AFTRA оголосила про страйк акторів ігор проти використання штучного інтелекту. Він може вплинути на такі релізи, як GTA 6 та Call of Duty: Black Ops 6.

Страйк спрямований проти студій, які працюють над використанням штучного інтелекту, щоб замінити реальних акторів озвучування. Список включає деякі з найбільших компаній: зокрема, видавців Take 2 та Activision, а також розробників, Insomniac та WB Games. Це означає, що страйк може вдарити по GTA 6 і Call of Duty: Black Ops 6, які готуються до релізу.

Хоча захоплення голосу та руху для подібних проєктів іноді виконується за роки до випуску, попереду є ігри, про які ще не було оголошено. Вони також можуть постраждати від страйку.

SAG-AFTRA визнає, що компанії, проти яких оголошений страйк, були готові знайти компроміс щодо 24 з 25 вимог. Однак останнім пунктом, який його спровокував, стало використання штучного інтелекту. Профспілка наполягає, що захист від ШІ є необхідною частиною для залучення акторів до ігор.

«Ми не погоджуватимемося на контракт, який дозволяє компаніям зловживати ШІ на шкоду нашим учасникам. … Коли ці компанії серйозно підуть на те, щоб запропонувати угоду, з якою наші учасники зможуть жити та працювати, ми будемо готові до переговорів», — каже президентка SAG-AFTRA Френ Дрешер.

Національний виконавчий директор та головний перемовник SAG-AFTRA Данкан Крабтрі-Айрланд висловив розчарування тим, що угоди не вдалося досягти. Він не розуміє, що саме стало причиною розриву між сторонами, попри те, що більшість переговорів пройшли добре.

«Відверто кажучи, це приголомшливо, що ці ігрові студії нічому не навчилися з минулого року — що наші учасники вимагатимуть справедливого ставлення до штучного інтелекту, і громадськість підтримує нас у цьому».

На сайті SAG-AFTRA є можливість дізнатися, актори яких ігор оголосили про страйк, хоча це не дуже допоможе з неоголошеними тайтлами. Розробники та видавці, які мають намір працювати з акторами SAG, повинні будуть підписати нові тимчасові угоди, схвалені SAG-AFTRA, які забезпечують захист для залучених акторів.

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Джерела: SAG-AFTRA, Dexerto

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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