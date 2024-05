«Живий» трейлер Call of Duty: Black Ops 6 — геймплей покажуть 9 червня

На YouTube-каналі Xbox опубліковано «живий» трейлер майбутньої гри Call of Duty: Black Ops 6. Він демонструє, як різні історичні лідери, як-от колишній президент США Білл Клінтон і колишній президент Іраку Саддам Хусейн, обговорюють природу війни в тіні.

Повноцінний анонс гри відбудеться 9 червня 2024 року в рамках Xbox Games Showcase та Call of Duty: Black Ops 6 Direct. Тоді ж варто очікувати на демонстрацію геймплею. Однак вже зараз відомо, що Call of Duty: Black Ops 6 з’явиться в Xbox Game Pass з дня релізу. Цю інформацію офіційно підтвердили Microsoft та Activision.

«Ми раді підтвердити, що учасники Game Pass зможуть зануритись у Call of Duty: Black Ops 6 у перший день за допомогою Game Pass», — каже Меган Сперр, старший керівник спільноти Xbox Game Pass.

Раніше цього місяця Microsoft обговорювала, чи варто включати нові релізи серії Call of Duty в Game Pass. Дехто в компанії побоювався, що дохід, отриманий від типових продажів Call of Duty, буде підірваний, якщо гра з’явиться в сервісі підписки Game Pass. Activision традиційно продає копії Call of Duty за ціною приблизно $70 або більше. При цьому розходиться в середньому понад 20 млн копій.

Відповідно до зобов’язань Microsoft, Call of Duty залишиться мультиплатформенною франшизою. Тобто гравці на Xbox, PlayStation і ПК з Windows зможуть придбати гру, коли вона вийде пізніше у 2024 році.

