Розробка GTA VI наближається до фінішу і Rockstar просить співробітників вже з квітня повернутися з віддаленого режиму в офіс для звичного п’ятиденного робочого тижня. Апдейтом щодо статусу однієї з найочікуваніших ігор сучасності поділився Bloomberg, який отримав копію внутрішнього листа-звернення до співробітників.

Оскільки розробка GTA VI виходить на фінальне коло, гра потребуватиме ще більшої віддачі та зусиль від команди. Саме тому керівництво Rockstar вважає доцільним повернути розробників в офіс на п’ятиденку — як з міркувань продуктивності, так і з погляду безпеки, беручи до уваги попередні зливи матеріалів гри, які спричини видавцю збитків на п’ять мільйонів доларів і «тисячі годин» робочого часу співробітників (у грудні минулого року винуватця безстроково запроторили у психлікарню). До речі, до цього Rockstar зазначала, що масштабний витік геймплея та вихідного коду ранньої збірки гри восени 2022 року GTA 6 та інші інциденти не сильно нашкодили бізнесу і це не вплине на графік розробки гри.

В офіційному листі Rockstar згадує «відчутні переваги» колективної роботи в офісі, яка, на думку керівництва, дасть змогу забезпечити розробку GTA VI «на належному рівні якості», а також якісно виконати всі пункти плану розробки. І як тут не пригадати попередні слова лідера Take-Two Штрауса Зельника про нові творчі стандарти для серії, ігрової індустрії та всього ринку розваг, які прагне досягти розробник GTA VI.

GTA VI має вийти у 2025 році на PS5 та Xbox Series X|S — ПК-версію поки не анонсували. Гра має всі шанси стати найдорожчою за всю історію (бюджет оцінюють в $1–2 млрд) і Rockstar дуже розраховує з її допомогою заробити $8 млрд у 2025-му фінансовому році. Трейлер з анонсом GTA VI, який вийшов у грудні 2023 року, набрав 178 мільйонів переглядів на YouTube і за їхньою кількістю став другим серед усіх трейлерів до відеоігор. Якщо розробка відбуватиметься за планом, є хороші шанси на новий показ GTA VI десь влітку-восени, як гадаєте?

Попередня частина знаменитої серії кримінального бойовика — Grand Theft Auto V — вийшла у вересні 2013 року: спочатку на PS3 і Xbox 360, а протягом наступних 10 років Rockstar Games релізила гру на інших платформах з кожним разом покращуючи її в різних аспектах.

Загальні продажі ігор серії GTA станом на 30 вересня перевищили 410 мільйонів копій, з яких понад 190 млн припало на GTA 5.

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