GTA викладатимуть в університетах США

GTA 5 / Rockstar

Американський університет впроваджує в навчальну програму GTA, яка допоможе вивчати історію.

Університет Теннессі оголосив новий курс історії “Grand Theft America: Історія США з 1980 року через відеоігри GTA”. Новий предмет стартує дуже скоро — 20 січня 2026 року. Професор історії Торе Олссон свого роду стане першим, хто викладатиме американську історію з 1980 року завдяки GTA. Власне він розробив цей предмет, оскільки вже мав схожий досвід.

Але спочатку розберемося з історією США через призму відеоігор Rockstar. У межах курсу студенти занурюватимуться в сатиричні наративи ігор і вигадані світи GTA. Вони будуть аналізувати теми споживацтва, політичної корупції, американської мрії, попкультури та занепаду міст за останні 40 років.

“Цей світ я використовую як основу для курсу з історії, де ми досліджуємо, що насправді відбувалося у США за останні пів століття. Курс більше про американську історію, ніж про саму гру, але саме GTA задає рамки для нашого занурення в минуле. Сподіваюся, після курсу студенти по-іншому дивитимуться і на ці ігри, і на сучасну Америку”, — пояснює Торе Олссон.

Курс “Grand Theft America: Історія США з 1980 року через відеоігри GTA”

Професор захопився ідеєю створити незвичний курс після успіху попереднього, за основу якого взяв інший проєкт Rockstar. Тоді чоловік викладав історію іншої епохи завдяки Red Dead Redemption 2, яка досі продовжує дивувати фанатів. За словами викладача, для проходження курсу не обов’язково грати в GTA. А також домашніх завдань, пов’язаних із грою, не буде, зате демонстрації ігор на заняттях можливі.

Спочатку планувалося почати викладати курс на основі GTA 6, але через перенесення релізу на травень 2026 року відбулися деякі зміни. Навіть трохи шкода, бо там прогнозують появу платформу Onlyfans, котра гарно вписалася б до прикладів сучасної культури. Поки фанати чекають на GTA 6, студенти Теннессі отримають один з найцікавіших курсів під час свого навчання.

Джерело: HypeBeast

