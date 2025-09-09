У GTA 6 з’являться власні Uber та OnlyFans, — інсайдер

Новини Ігри 09.09.2025 comment views icon

GTA завжди висміювала все підряд — від американських брендів і політиків до соціальних проблем і онлайн-сервісів. GTA 6, яка вийде наступного року, не зрадить цій традиції.

На GTAForums інсайдер Tez2 каже, що знайшов в мережі домени, нібито зареєстровані на Rockstar. Продовження культової франшизи обіцяє стати наймасштабнішою і найдорожчою грою в серії, яка триватиме мінімум двічі довше за своїх попередників. Список так званої першої “ААААА-гри” виглядає наступним чином і нижче опишемо кілька теорій щодо них:

  • what-up.app
  • rydeme.app
  • buckme.app
  • leonidagov.org
  • brianandbradley.com
  • hookers-galore.com
  • wipeoutcornskin.com
  • myboyhasacreepycorndog.com

Очевидно, що What-Up — це пародія на WhatsApp, а RydeMe — своєрідний Uber. На Reddit вважають, що Brian and Bradley стане аналогом відомої юридичної фірми Morgan & Morgan в США, яка займається питаннями виплат через травми. Чимало фільмів і серіалів висміюють те, як люди навмисно себе травмують заради коштів — схоже, Rockstar вирішила не оминати сатиру. А от Hookers Galore більше інтригує: одні бачать у цьому відсилання до OnlyFans або Tinder, інші думають про тролінг або навіть фішинг.

Rockstar не вперше вигадує внутрішні сайти, наприклад, GTA 4 мала свій аналог Google. Крім того, четверта частина принесла онлайн-знайомства в Love Meet та Craplist.net, який може нагадувати OLX. GTA 5 підняла планку вище: Bleeter (Twitter), Lifeinvader (Facebook) і BAWSAQ, де можна було грати на біржі, наче на NASDAQ. І тепер GTA 6 продовжить пародії на сучасні сервіси.

Зазначимо, що Take-Two навмисно затягує з рекламою, тому фани шукають натяки про GTA 6 на просторах мережі. Зокрема користувачі “зливали” інтерактивну мапу, де можна побачити ключові локації. А в останньому трейлері з геймплейними елементами відшукали фігуру дитини, що нетипово для серії.

Джерело: The Gamer

