Hades 19 березня вийде на iOS як мобільний ексклюзив Netflix

Hades вийде на iOS як мобільний ексклюзив Netflix. Передплатники сервісу зможуть грати в Hades на своїх iPhone та iPad без додаткової плати з 19 березня. Можна попередньо зареєструватися, щоб бути готовими до гри, коли вона з’явиться в App Store.

Грати треба за Загрея, сина Аїда, який бореться з випадковим набором локацій і ворогів, намагаючись втекти з підземного світу. Це гра у жанрі roguelite. Кожного разу, коли герой помирає, гравець повертається до початку і втрачає більшість перків, які були отримані під час проходження, але поступово розблоковуються постійні поліпшення, які допоможуть Загрею дістатися гори Олімп.

Крім того, Загрей отримуватиме подарунки від інших олімпійців, які допоможуть йому долати ворогів. Саме його взаємодія з іншими персонажами є основою сюжету, передає Engadget.

Хоча ігри Netflix зазвичай доступні як на iOS, так і на Android, це не стосується Hades, принаймні поки що. Сервіс зупинився на iOS для мобільних версій ігор (наявність версії Hades для Mac допомогла, оскільки ця платформа та iOS використовують API Metal). Щоб підготувати Hades для мобільних пристроїв, знадобився понад рік додаткового часу на розробку.

Основна увага в цій роботі була зосереджена на тому, щоб зробити сенсорне управління ідеальним. Кнопки мають тактильний зворотний зв’язок. Можна змінювати розмір і розташування елементів керування та зберігати свої налаштування.

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