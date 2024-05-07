Хакери атакували сервери Міноборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії стало жертвою атаки хакерів. В результаті цього стався масовий витік даних військовослужбовців. Уряд не називає країну, яка брала участь в цій атаці, але Sky News повідомляє, що це Китай.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці поточних військовослужбовців і деяких ветеранів. Наслідком атаки стало розкриття інформації переважно про імена та банківські реквізити. Попри атаку, у цьому місяці будуть виплачені всі зарплати.

Тобіас Еллвуд, член парламенту від Консервативної партії та колишній військовий, сказав, що Китай, «ймовірно, дивився на фінансово вразливі верстви населення з думкою, що їх можуть примусити в обмін на гроші».

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно «рішуче виступає проти всіх форм кібератак і бореться з ними» і «відкидає використання цієї проблеми в політичних цілях для дискредитації інших країн».

Міністр оборони Грант Шеппс виступить із заявою перед Палатою громад та викладе «багатопунктовий план», який включатиме дії щодо захисту постраждалих військовослужбовців. Водночас у Міноборони заявляють, що постраждалим військовослужбовцям буде надано консультації та підтримку.

Зазначається, що атака була здійснена на систему підрядника, яка не пов’язана з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони. Вона була виведена з ладу, й наразі розпочато перевірку, щоб зрозуміти масштаб злому. Розслідування поки що не показали, що дані були викрадені.

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Урядовий міністр Мел Страйд сказав, що Китай є «викликом, що визначає епоху», і «наші очі широко відкриті». Він не підтвердив, що саме Китай причетний до цього зламу, але заявив, що Велика Британія повинна «встановити правильний баланс», коли справа стосується Пекіна.

«Під балансом я маю на увазі захист нашої безпеки», ─ додав Страйд.

Джерело: Sky News

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