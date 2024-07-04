Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6 злили в мережу напередодні анонсу й порівняли з попередниками

До презентації Samsung Unpacked залишилося трохи менше ніж тиждень – вона відбудеться 10 липня. На цьому заході очікується офіційний анонс нових складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6. Однак інсайдер Еван Бласс не став чекати на подію та оприлюднив майже усі технічні характеристики та маркетингові матеріали майбутніх новинок.
Серед цікавого – обидва смартфони будуть легшими за своїх попередників. Водночас вони запропонують довший час автономної роботи, незважаючи на те, що вони трохи тонші. Також пристрої отримають незначні зміни в екранах. Модель Flip дозволить використовувати режим перекладу мов Samsung на двох екранах. Завдяки цьому користувачі зможуть спрямовувати текст однією мовою на особу, з якою вони розмовляють, а іншу мову – бачити самі. А ще Galaxy Z Flip 6 вперше в серії отримає охолодження на базі випарної камери. Крім того, обидві нових моделі мають рейтинг захисту від пилу та вологи IP48.
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 в порівнянні з Fold 5
- 7,6-дюймовий внутрішній дисплей та 6,3-дюймовий зовнішній дисплей
- Максимальна яскравість збільшена до 2600 ніт (проти 1750 ніт в попередньому поколінні)
- Новий процесор Snapdragon 8 Gen 3
- Збільшена автономність: на годину при LTE-з’єднанні, на 2 години при відтворенні відео
- На 14 грамів легший
- На 1,4 мм коротший, на 1 мм ширший, на 1,3 мм тонший у складеному вигляді
- На 1,4 мм коротший, на 2,7 мм ширший, на 0,5 мм тонший в розкладеному вигляді
- Додатковий екран на 0,1 дюйма більший
- Роздільна здатність основного дисплея 2160×1856 пікселів проти 2176×1812 пікселів
Немає змін у камерах, місткості акумулятора (4400 мАг) або захисному склі (Gorilla Glass Victus 2).
Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6 в порівнянні з Flip 5
- 6,7-дюймовий внутрішній екран, 3,4-дюймовий зовнішній екран
- 50-мегапіксельна основна камера проти 12-мегапіксельної
- Новий процесор Snapdragon 8 Gen 3
- 12 ГБ оперативної пам’яті проти 8 ГБ
- Додатковий дисплей тепер IPS замість OLED
- У складеному вигляді на 0,2 мм тонше, інші розміри та вага залишаються такими ж
- Місткість акумулятора 4000 мАг проти 3700 мАг
- Збільшена автономність: на 2 години при LTE-з’єднанні, на 3 години при відтворенні відео
- Тепер весь телефон відображає обраний колір замість однієї задньої панелі
Немає змін у захисному склі (Gorilla Glass Victus 2).
Джерело: The Verge
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