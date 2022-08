HBO показала перші кадри телеадаптації The Last of Us з Педро Паскалем та Беллою Рамзі

У двохвилинному промо HBO та HBO Max з майбутніми прем’єрами показали перші кадри серіалу The Last of Us з Педро Паскалем («Мандалорець») та Беллою Рамзі («Гра престолів») у головних ролях. Гаряче очікувана телевізійна адаптація гри Naughty Dog почне виходити вже наступного року, але точної дати HBO поки не повідомляє.

У промо The Last of Us виділили всього 20 секунд наприкінці — на перших кадрах можна побачити вже згаданих виконавців головних ролей Педро Паскаля та Беллу Рамзі, які непогано вжилися в образи своїх героїв. Також у тизері на секунду з’являється Нік Офферман в образі Білла.

Промо HBO та HBO Max з першими кадрами серіалу The Last of Us (таймкод з 1:44)



Окрім Паскаля, Рамзі та Оффермана, у серіалі також знялися Анна Торв (контрабандистка Тесс), Мерл Дендрідж (акторка озвучення героїні в іграх повернеться до свого персонажа), Сторм Рейд (Райлі Абель, найкраща подруга Еллі та один з ключових персонажів доповнення Left Behind).

Сценаристами та продюсерами серіалу The Last of Us для HBO виступають Крейг Мейзін («Чорнобиль») та Ніл Дракманн (геймдиректор оригінальної гри Naughty Dog).

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

За неофіційними даними, бюджет серіалу за TLOU перевищує 10 мільйонів доларів за епізод. Раніше канадський чиновник заявив, що HBO планує виділяти на шоу 200 мільйонів доларів на рік і воно може отримати цілих вісім сезонів.

Окрім тизеру серіалу The Last of Us промо містить кадри ще кількох майбутніх серіалів. Серед них — «Ідол» з Лілі-Роуз Депп та співаком The Weeknd від творця «Ейфорії», другий сезон «Білий лотос», третій та фінальний сезон «Темні матерії», четвертий сезон «Спадщини», кримінальний мінісеріал «Любов і смерть» з Елізабет Олсен та Джессі Племонсом у головних ролях та «Дім дракона» (приквел «Гри престолів» про Таргарієнів стартує вже сьогодні, 22 серпня).