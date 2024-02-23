HBO продовжив серіал «Справжній детектив» на 5 сезон

Телеканал HBO продовжив серіал «Справжній детектив» (True Detective). 5 сезон зніматиме Ісса Лопес, режисерка попереднього сезону з підзаголовком Night Country.

Продовження не стало несподіванкою, зважаючи на успіх «Нічної країни», де головні ролі зіграли Джоді Фостер та Калі Рейс. За даними HBO, цей сезон є найпопулярнішою частиною шоу, його подивилися 12,7 млн глядачів на різних платформах. Фінал сезону 18 лютого став найпопулярнішим епізодом сезону, який подивилися 3,2 млн глядачів на HBO та Max. Це на 57% більше, ніж під час прем’єрного показу в січні, передає Variety.

У «Нічній країні» детективи Ліз Денверс (Фостер) та Еванджелін Наварро (Рейс) розслідують зникнення восьми чоловіків, які працюють на віддаленій арктичній дослідницькій станції на Алясці. Вони виявляють, що події на станції можуть бути пов’язані з однією з їхніх старих справ, що втягує їх обох у темну і несподівану подорож.

Наразі Фостер і Рейс не пов’язані з п’ятою частиною, оскільки шоу змінює своїх головних акторів з кожним новим сезоном.

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