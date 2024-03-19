Hi-Fi RUSH вийшла на PS5 — і наразі має 91 бал на Metacritic проти 87 балів у версії для Xbox Series

19 березня нашумілий ритм-бойовик Hi-Fi RUSH вийшов на PS5 — і досить іронічно, що друга гра від внутрішніх студій Microsoft, яку випустили на PlayStation, зараз має вищий рейтинг на Metacritic, ніж версія для Xbox Series X|S (91/100 проти 87 балів).

Перші оцінки версії Hi-Fi RUSH для PS5

В українському PS Store стандартне видання коштує 599 грн, а Deluxe з додатковим контентом — 799 грн. Зауважте, з українською локалізацією у грі, на жаль, не склалось.

Так, наразі рейтинг PS5-версії Hi-Fi RUSH на Metacritic ґрунтується лише на 8 оглядах (проти 63 оглядів на Xbox Series), тож цілком ймовірно, що з появою більшої кількості рецензій оцінка на PlayStation впаде (або зросте?), але ситуація від того не стає менш комічною. Критикам порт дуже сподобався, особливо вони похвалили стабільний фреймрейт 60fps з близькою до 4K роздільною здатністю та додаткові особливості геймпада DualSense, зокрема адаптивні тригери та тактильний відгук.

Трейлер до релізу Hi-Fi RUSH на PS5

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Hi-Fi RUSH — стильний музичний привіт з геймдизайном зразка найкращих 00-х від Tango Gameworks (The Evil Within та Ghostwire: Tokyo) та Bethesda Softworks. Реліз у січні 2023 року на ПК та Xbox Series X|S став справжньою несподіванкою, але дуже швидко гра підкорила серця критиків та геймерів. Проєкт, поміж іншим, вирізняє яскрава мультяшна графіка та примітивно простий гумор (від цього гра тільки виграє та виглядає ще краще).

Головний герой Hi-Fi RUSH — «майбутня рок-зірка» Чай, якому під час біопротезування руки за тестовою програмою випадково вживляють музичний плеєр у серце, завдяки чому він починає відчувати «ритм світу». Оголошений «несправним» і переслідуваний мегакорпорацією Vandelay, яка його змінила, юнак заручається підтримкою інших героїв, серед яких — робот-кіт на ім’я 808, здатний візуалізувати ритм, та невидима союзниця Пеппермінт. Вони об’єднують проти Vandelay, щоб покласти край її планам із контролю населення. Hi-Fi RUSH, яка виглядає як суміш Devil May Cry та Guitar Hero, безумовно варта уваги та цілком здатна порадувати кілька чудових вечорів.

Залишається пригадати — наприкінці лютого Microsoft представила оновлену мультиплатформну стратегію Xbox, яка передбачає перенесення окремих ексклюзивів екосистеми Xbox на PS5 та Nintendo Switch. До першої хвилі увійшли чотири гри Xbox Game Studio — Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves та Grounded. Детективна адвенчура Pentiment від Obsidian вийшла першою 22 лютого, а у квітні очікуємо Grounded (16 квітня) та Sea of Thieves (30 квітня).

Лідер ігрового бізнесу Філ Спенсер, розповідаючи про подальші плани, чітко дав зрозуміти, що саме за результатами цих чотирьох ігор Microsoft вирішувати, чи ця гра вартує свічок. Раніше надійні інсайдери повідомляли, що Microsoft розглядала можливість випуску на консолях конкурентів Starfield та Indiana Jones and the Great Circle, а також Gears of War, Microsoft Flight Simulator і наступної гри Doom. Тож очікуємо нових анонсів у найближчому майбутньому.

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