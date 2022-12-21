High on Life — найбільший запуск 2022 року у Xbox Game Pass та найуспішніший запуск серед одноосібних ігор за всю історію сервісу

Як повідомляє Microsoft у новинах Xbox Wire, гра High On Life стала найбільшим запуском Xbox Game Pass у 2022 році, а також найпотужнішим запуском сторонньої гри в Game Pass та найбільшим запуском однокористувацької гри в історії сервісу. Такий висновок ґрунтується на кількості годин, проведених у грі користувачами за перші п’ять днів після випуску.

«Це був наш перший запуск гри у Game Pass, — сказав Майк Фрідлі, директор студії та головний операційний директор Squanch Games,— і ми були вражені реакцією гравців, які зробили нас найпопулярнішою грою в Game Pass. Проходьте прямо зараз. Коли Squanch Games було створено, вона мала робити ігри, в які ми самі хотіли грати, і Game Pass допомагає нам знайти гравців, які теж хочуть грати у ці ігри».

Гра розповідає історію звичайного підлітка, який виявляється втягнутим у галактичний конфлікт після того, як інопланетний картель дізнається, що людей можна використовувати як наркотик. Єдиний вихід – стати мисливцем за головами та знищити весь картель, рятуючи людство. Гра High on Life – класичний шутер з легкою рольовою механікою та різким гумором, який має величезний успіх у шанувальників по всьому світу.

«High On Life – надзвичайно унікальна гра, якою ми давно цікавилися, — вважає Метт Персі, генеральний менеджер з планування контенту в Xbox. – Це фантастика, що так багато учасників Game Pass стрибають у нього під час запуску, щоб особисто випробувати історію Squanch перед святами».

У подкасті з Ларрі Хрібом один із творців гри Джастін Ройланд (який також є співавтором відомого мультсеріалу «Рік та Морті») розповів, як багато цікавого ховає у собі гра і закликав гравців «зійти із золотого шляху» [проходження сюжету] у пошуках безлічі глибоко прихованих деталей та секретів. Натхненна уподобаннями Ройланда, у тому числі такими іграми, як Fallout 3, команда зробила все можливе, щоб створити цікавих додаткових персонажів та деталі світу, що відображають рішення гравців.

Гра High On Life вже вийшла для Xbox One, Xbox Series X|S та для комп’ютерів на Windows, а також доступна у складі Xbox Game Pass та PC Game Pass.