Хочеш грати на Playstation — сідай за ґрати. Нью-Йорк витратив $59 000 на консолі та ігри для в’язнів

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Якщо немає грошей на ігри, консоль або комп’ютер, однією з опцій є потрапити до в’язниці у Нью-Йорку — там є все, що необхідно. Як стало відомо The New York Post міський виправний департамент витратив $59 260 грошей платників податків на нові ігри для Playstation 4 та 5 для в’язнів.

«Існують бомжі, у яких нічого немає, але якщо ви потрапите у в’язницю, у вас буде все — ми витратили $59 000 доларів на відеоігри!», — сказав один з офіцерів з 15-річним стажем.

Величезна сума, яка, як свідчать міські записи, була використана для придбання 1247 ігор, включаючи десятки копій кривавих бойових ігор, таких як Mortal Kombat 1 та Street Fighter 6, а також таких як Madden NFL та NBA 2K24.

Протягом тижня групи ув’язнених по черзі збираються у кімнати відпочинку, щоб пограти в ігри. За словами офіцера, доступ до консолей утримує ув’язнених від бійок та порушень правил. Метод особливо ефективний у випадку наймолодших злочинців.

«Не поводьтеся погано цього тижня, і ми дамо вам доступ до Playstation або Xbox», — кажуть у в’язниці.

Але агентство критикують за марнотратство коштів платників податків на добробут злочинців. Дехто називає це стимулом потрапити знов до в’язниці через скоєння злочину.

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«Ми вчимо їх відчувати себе більше привілейованими злочинцями», — розкритикував програму Селестіно Монклова, колишній офіцер виправної колонії «Райкерс».

Він зазначив, що доступ ув’язнених до відеоігор та інших особливих привілеїв сприяє сплеску злочинності по всьому місту.

«Люди, яких звільняють… вони демонструють ту саму [проблемну] поведінку, з якою вони процвітали у в’язниці», — сказав він.

Бенні Бошіо, голова Благодійної асоціації працівників виправних закладів, звинуватив агентство в тому, що він витрачає кошти на ігри для шахраїв замість основних потреб, таких як належне кондиціонування повітря для ув’язнених та персоналу в’язниці під час нещодавньої спеки.

«Звичайно, якщо у них є достатньо грошей на відеоігри, їх має бути достатньо, щоб гарантувати, що наш персонал залишатиметься здоровим та матиме комфорт під час екстремальних погодних умов», — обурюється голова профспілки.

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У 2018 році тодішній комісар міста Синтія Бранн визнала, що в’язничні чиновники дозволили отримати доступ до консолей, щоб змусити жорстоких злочинців дотримуватися правил. У травні 2020 року агентство витратило $82 500 доларів платників податків на Game Boy, щоб розважити в’язнів — замість того, щоб забезпечити додаткові маски для обличчя та набори для тестування на COVID-19 для персоналу «Райкерс».

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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