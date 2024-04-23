Дипфейк відомого стримера змусив фаната розтрощити PS4 в обмін на PlayStation 5 — якої він так і не отримав

Скандальний стример Адін Росс має велику базу шанувальників, котрі готові на будь-які дивацтва, щоб привернути увагу — втопити машину в озері чи щось подібне. Трансляції Росса, як правило, супроводжуються обіцянкою винагороди за руйнівні витівки. За допомогою дипфейку тіктокеру вдалося ввести його фанатів у оману.

Тіктокер JohnJam11703 нещодавно опублікував кілька відео, на яких створений ШІ фальшивий Адін Росс обманом змушує фанатів ламати речі. За допомогою репозиторію штучного інтелекту Hugging Face, програми відеочату Monkey та архівних записів стримів Росса, він створив досить переконливого клона, якого люди сприйняли серйозно.

В одному з прикладів він змусив дитину викинути з вікна PlayStation 4 в обмін на новий телевізор та PlayStation 5. В іншому JohnJam11703 переконав іншу дитину розбити телевізор за обіцянку $500. Один із найпопулярніших роликів JohnJam11703, опублікований 20 квітня, показує, як штучний Адін Росс обіцяє дитині Dodge Challenger SRT Hellcat і $20 000 доларів, якщо вона проб’є стіну своєї спальні. Отримавши дозвіл від мами, малюк зробив це за допомогою бити. Здається, ці діти, не отримають подарунків.

Коментатори JohnJam11703 розділилися. Одні вважають ці розіграші жахливими, інші — смішними та повчальними. Вражає, наскільки довірливими можуть бути люди: підлітки здатні робити усе завгодно, щоб їх помітила знаменитість. Але було спричинено чималої матеріальної шкоди.

Справжній Адін Росс нічого не сказав Kotaku про самозванця, створеного ШІ, який тролить його шанувальників. У лютому 2023 року його самого назавжди забанили в Twitch, після чого він спілкувався з генеральним директором Twitch Деном Кленсі про зняття бану. Про подальший розвиток подій навколо фейкового стрімера поки не повідомлялося.

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Джерело: Kotaku

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