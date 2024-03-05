Пішла епоха: NVIDIA зняла з виробництва GPU серії GeForce GTX 16 ─ останні чипи GTX

Компанія NVIDIA припинила виробництво графічних процесорів серії GeForce GTX 16. Про це повідомляють китайські джерела, посилаючись на найновішу дорожню карту.

Після того, як вичерпаються поточні запаси, партнери більше не зможуть випускати нові відеокарти з GPU на основі архітектури Turing. Отже, незабаром з ринку зникнуть пристрої початкового рівня, у яких відсутня підтримка трасування променів і прискорення DLSS. Ці відеокарти були останніми моделями в серії GTX, оскільки NVIDIA повністю перейшла на бренд RTX.

Згідно з дорожньою картою графічних процесорів NVIDIA, серія GTX 16 була повністю знята з виробництва в першому кварталі 2024 року. Наразі всі запаси графічних процесорів, що залишилися, розподілено між виробничими партнерами. За оцінками, запаси пристроїв серії GTX 16, що залишилися на ринку, будуть використані протягом наступних 1-3 місяців.

Останніми на ринку залишались моделі GTX 1650 та GTX 1630. Тепер ці відеокарти приєдналися до інших пристроїв, які були виведені з ринку раніше, включаючи GTX 16 SUPER.

Тепер найнижчий рівень в пропозиції NVIDIA представляють пристрої серії RTX 20. Технічно це робить мобільну RTX 2050 і настільну RTX 3050 новими моделями початкового рівня.

Попри припинення випуску графічних процесорів, NVIDIA продовжує підтримку серію GTX 16 через нові драйвери. Насправді компанія все ще підтримує навіть серію GTX 700, тому власники відеокарт GTX 16 ще довго отримуватимуть оновлення драйверів.

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Джерело: videocardz

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