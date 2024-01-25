HP Enterprise атакували російські хакери — ті, що в січні зламали електронну пошту Microsoft

Торік у грудні американську IT-компанію Hewlett Packard Enterprise атакувала хакерська група, пов’язана з російською розвідкою.

Згідно з документами, поданими HP Enterprise в Комісію з цінних паперів та бірж США, мова йде про групу Midnight Blizzard, також відому як Cozy Bear — ту саму, яка нещодавно зламала акаунти електронної пошти у кількох топменеджерів та інших співробітників Microsoft. Хакерам також приписують атаку на програмне забезпечення SolarWinds, що вплинула на роботу численних держустанов США (зокрема Міністерства фінансів та Міністерства нацбезпеки), а також спробу викрадення досліджень щодо вакцин проти COVID-19 у США, Великій Британії та Канаді у 2020 році.

Згідно з заявою HP Enterprise, компанія дізналась, що зловмисники отримали доступ до її хмарного середовища електронної пошти 12 грудня 2023 року. Відповідно до розслідування зовнішніх експертів з кібербезпеки, хакери могли викрасти дані з «невеликого відсотка» акаунтів співробітників, зокрема й тих, що працюють в підрозділі кібербезпеки.

Про які саме дані йде мова HPE не повідомляє, але вважає, що інцидент пов’язаний з іншим зламом, що стався травні 2023-го, коли зловмисники отримали «‎обмежену кількістю файлів» SharePoint — платформи для керування документами та спільної роботи Microsoft 365.

Представник HP Enterprise Адам Р. Бауер заявив, що компанія не може сказати, чи пов’язаний цей інцидент із витоком даних Microsoft. Він також зазначив, що «загальний обсяг акаунтів і електронних листів, до яких було отримано доступ, все ще визначають». Попередні дані розслідування показали, що атака не мала суттєвого впливу на діяльність HP Enterprise, але компанія все ще вивчає інцидент і співпрацює з правоохоронними органами.

Джерело: Engadget