Huawei Mate 50 — перший класичний смартфон з підтримкою супутникового зв’язку

Компанія Huawei презентувала нове покоління флагманських смартфонів. Моделі Mate 50 та Mate 50 Pro зможуть надсилати текстові повідомлення через китайську супутникову мережу BeiDou. Функція дозволить спілкуватися в районах, де немає стільникового зв’язку.

Супутникові термінали зв’язку існують досить давно, деякі з них оснащені ОС Android. Новизна смартфонів Huawei Mate 50 у тому, що це перші масові телефони LTE, здатні під’єднуватися до мережі через супутник.

Серія Mate 50 побудована на основі процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1. Huawei Mate 50 Pro оснащений 6,74-дюймовим дисплеєм OLED з частотою оновлення 120 Гц, Mate 50 має 6,7-дюймову панель OLED з частотою 90 Гц.

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Обидва апарати мають основну камеру на 50 МП зі змінною апертурою та діафрагмою від f/1,4 до f/4. Модель Pro отримала 64 МП телеоб’єктив з 200-кратним цифровим зумом. Звичайний Mate 50 пропонує 100-кратний цифровий зум із 12 МП сенсором.

Також на тильній панелі смартфонів розміщено 13 МП надширококутник із діафрагмою f/2.2. Попередні флагмани Huawei часто знаходилися у топі рейтингу камер, тож варто чекати непоганої якості фото від новинок.

Минулого місяця Starlink разом з T-Mobile анонсували підключення смартфонів до супутникової мережі. Ілон Маск та Майк Зіверт розповіли, що для підключення підійдуть вже існуючі апарати. Також заявлено супутниковий зв’язок в автомобілях Tesla. Обидві технології тестуватимуть в окремих районах США.

Джерело: The Verge