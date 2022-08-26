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Tesla під’єднає свої електромобілі до стільникової мережі через супутники Starlink

Tesla під’єднає свої електромобілі до стільникової мережі через супутники Starlink

Ілон Маск та T-Mobile заявили про спільний проект супутникового 5G-зв’язку з використанням супутників Starlink. Після заходу він ствердно відповів на твіти з питанням, чи працюватиме ця форма зв’язку в електромобілях Tesla з підключенням до мережі LTE AT&T.

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Маск не став вдаватися до подробиць щодо того, як усе працюватиме або про можливості такого зв’язку. На спільному заході з T-Mobile Маск розповів, що супутникове покриття від Starlink здатне забезпечити з’єднання зі швидкістю 2-4 Мбіт/с, котра є загальною для зони покриття супутника. Цього буде замало для деяких преміальних функцій. Однак повільний зв’язок в умовах відсутності покриття – краще, ніж жодного.

Нещодавнє відключення мережі 3G компанії AT&T зіграло злий жарт з автомобілями Tesla, що були виготовлені до середини 2015 року. Для продовження використання стільникової мережі їм знадобилося встановлення модему LTE за $200.

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Міністерство цифрової трансформації України протестувало повноцінний інтернет Starlink у русі зі швидкістю 130 км/год. Супутникове підключення до мережі показало відмінний результат – швидкість з’єднання близько 100 Мбіт/с при втраті лише 7% пакетів.

Джерело: The Verge


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