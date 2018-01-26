Илон Маск не шутил об огнемёте The Boring Company. Он будет стоить $600

Что бы там не говорили злопыхатели и скептики, но объективно – у «торговца кепками» основателя Tesla и SpaceX Илона Маска один из самых классных профилей в Twitter, что в числе остального подтверждает число подписчиков (более 18 млн). Ранее Илон сам откровенно признался, что любит эту соцсеть, а один из подписчиков в шутку предложил ему выкупить Twitter.

Кроме важных новостей, касающихся продуктов и будущих планов его компаний, в Twitter Маска можно обнаружить массу оригинальных шуток. Впрочем, зачастую эти шутки вовсе не шутки, как в случае с пробками и тоннелем под Лос-Анджелесом.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging… — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

А чего только стоит промо-кампания бурильного предприятия The Boring Company, не говоря о названии компании. Так вот, ранее Маск обещал, что после того, как будет продана пятидесятитысячная кепка The Boring Company начнет торговать огнеметами. Еще в прошлом месяца Маск сообщил, что цель в 50 000 проданных кепок взята, а это, на минуточку, в денежном выражении соответствует $1 млн, и анонсировал скорое начало продаж огнеметов.

Hats sold out, flamethrowers soon! — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2017

Многие (и мы тоже) думали, что Илон все-таки шутит насчет огнеметов, но, похоже, это была не шутка, а очередное обещание, которое Маск намерен сдержать (можно добавить в список).

Вездесущие реддитовцы заметили в нескольких сабреддитах, связанных с SpaceX, Boring Company и самим Маском, таинственную ссылку (boringcompany.com/flamethrower), которая вела на защищенную паролем страницу. По крайней мере одному из любознательных и смышлёных пользователей удалось угадать пароль – им оказалось английское слово Flame, в переводе на русский оно означает пламя. Оговорим, что с тех пор пароль поменяли.

It was leaked a few days ago but they changed the password pic.twitter.com/wcMXZ0ARFk — Griddy McGridfinFace (@FalconGridFin) January 25, 2018

Ссылка вела на страницу онлайн-магазина компании The Boring Company. Там же The Boring Company продает брендовые кепки по $20 за штуку. Но на новой странице была размещена форма предзаказа на огнемет стоимостью $600. Там также было изображение оружия и надпись, что это только прототип и «серийная модель будет еще лучше».

Как отмечает Teslarati, американский музыкант и лидер инди-группы Chester French Дэвид-Эндрю Уоллач, недавно посетивший тестовый тоннель под штаб-квартирой SpaceX, опубликовал фотографию, на котором предположительно изображена рабочая версия прототипа огнемета. Судя по изображению, огнемет был создан на базе страйкбольной винтовки.

По словам одного из пользователей Reddit, на странице говорилось, что старт продаж огнемета The Boring Company намечен на апрель. Вполне в духе Маска будет начать продажи 1 апреля, но пока эта дата не подтверждена.

Источник: The Verge