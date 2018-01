Илон Маск не шутил об огнемёте The Boring Company. Он будет стоить $600

Что бы там не говорили злопыхатели и скептики, но объективно – у «торговца кепками» основателя Tesla и SpaceX Илона Маска один из самых классных профилей в Twitter, что в числе остального подтверждает число подписчиков (более 18 млн). Ранее Илон сам откровенно признался, что любит эту соцсеть, а один из подписчиков в шутку предложил ему выкупить Twitter.

Кроме важных новостей, касающихся продуктов и будущих планов его компаний, в Twitter Маска можно обнаружить массу оригинальных шуток. Впрочем, зачастую эти шутки вовсе не шутки, как в случае с пробками и тоннелем под Лос-Анджелесом.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging…

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016