Начувайся, ChatGPT — xAI Ілона Маска залучив $6 млрд, щоб кинути виклик OpenAI

Нині xAI оцінюють у $24 млрд (попередня оцінка становила $18 млрд).

Стартап штучного інтелекту xAI зібрав $6 млрд з оцінкою $24 млрд — у раунді інвестицій за участі Valor Equity Partners, Vy Capital та Andreessen Horowitz зокрема, за даними Bloomberg. Зібрані кошти планують витратити на виведення перших продуктів на ринок, а також прискорення досліджень.

Pre-money valuation was $18B — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2024

Нагадаємо, що xAI, як компанія штучного інтелекту, дебютувала рік тому і стала відповіддю Ілона Маска на запуск ChatGPT від OpenAI. Мільярдер був серед засновників стартапу, але залишив його за кілька років після заснування: офіційно — через конфлікт інтересів з Tesla, а за чутками — через відмову йому у посаді CEO. Наразі Маск планує судитися з OpenAI, зазначаючи, що компанія не відповідає своїй першочерговій меті щодо розробки ШІ на благо людства, і натомість зосереджена на заробітку грошей.

Раніше Ілон Маск також підписав відкритого листа з вимогою призупинити розробку ШІ на пів року, і як виявилось сам тишком-нишком розробляв власного чатбота під назвою Grok, навченого на дописах в Twitter і згодом інтегрованого в соцмережу.

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Команду xAI наразі очолюють екскерівники DeepMind, Microsoft і Tesla.

Зазначимо, що Microsoft інвестувала в OpenAI $13 млрд, а Amazon підтримала аналогічний проєкт ШІ в Anthropic $4 млрд.

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